Luis, el joven de Villa Regina que la rompió en La Voz, pero quedó afuera por un «olvido» de Montaner

Parecía que iba a ser otra gran noche para los artistas regionales en el reality del momento, pero el "olvido" del jurado más experimentado hizo que Luis Carrasco, un joven de Villa Regina, se quede afuera del certamen.

Luis tiene tiene 31 años y además de trabajar en un galpón de empaque y es pintor.

Anoche, en la audición "a ciegas" interpretó el clásico "Alfonsina y el mar", que le gustó a todos los jurados, pero uno a uno fueron dando sus excusas a por qué no se dieron vuelta (la forma que tienen para elegir a los participantes que quieren para su equipo en la segunda ronda)

El que más llamó la atención fue Ricardo Montaner, quien subió al escenario y le pidió disculpas al joven rionegrino porque "estaba tan metido en la canción que se olvidó dar la vuelta".

La explicación generó gran cantidad de comentarios en las redes por no haber seleccionado a un talento que se había había destacado más que otros participantes y que incluso el mismo jurado reconoció que merecía estar en la segunda ronda. También muchas muestras de apoyo para el cantante rionegrino.

A Luis, que estuvo acompañado por sus padres, ahora le queda una especie de repechaje que se desarrolla en las redes sociales para tratar de regresar al programa.

"Cuando pinto y generalmente estoy solo me doy la libertad de cantar y de expresarme, yo generalmente me muevo en el folklore y siempre veo en las peñas las mismas caras a lo que mí ciudad no es muy grande, siempre tengo amigos que me van hacer el aguante, a escuchar, a apoyar y mí familia también que siempre está presente obviamente", contó el muchacho de Regina antes de comenzar a cantar.

Luis es conocido en la región por su participación en varias peñas folclóricas.

En el primer programa del ciclo, la barilochense Sol Llobet conquistó al jurado y fue una de las seleccionadas para participar en la siguiente instancia. Eligió participar del equipo de Lali Espósito.