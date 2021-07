Luis Carrasco, la voz que emocionó a todos: «Me siento ganador por haber estado ahí»

Es domingo por la noche. Suena el estribillo de la canción y se nos eriza la piel: “Te vas Alfonsina con tu soledad / ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? / Una voz antigua de viento y de sal/ Te requiebra el alma y la está llevando”. La cámara hace un paneo general y podemos ver a Lali concentrada, a Mau y Ricky absortos, a la Sole tarareando y a Montaner inmerso en las estrofas de la zamba compuesta por Ariel Ramírez y Félix Luna.





El encargado de emocionar a todos durante la emisión de La Voz es Luis Carrasco. Oriundo de Villa Regina, la cara del joven de 31 años es familiar para cualquier asistente a las peñas folklóricas de la región. Es también trabajador en un galpón de empaque y pintor. Y pese a su excelente interpretación, no clasificó a la siguiente instancia.

Cuando Luis termina de cantar, queda una sensación de injusticia rondando en el aire. Ningún jurado apretó el pulsador. En medio del desconcierto, Montaner baja de su asiento y sube al escenario. Se pone en la piel del participante. Le pregunta si siente que lo hizo bien, si le puso sentimiento. Y luego se dirige a sus compañeros del jurado, preguntándoles por qué no lo eligieron.

Lali es la primera en tomar la palabra. “Mi autocrítica es que quizás me subestimé como coach para una voz como la tuya. Y por el estilo vocal dije 'bueno, la Sole' o 'bueno, Montaner'. Y esperé… Lo cierto es que tuve la piel de gallina mientras cantó Luis. Hago un mea culpa: esperé a los demás y no me hice cargo de lo que me generó tu voz. Tenés mucho talento”, explica. Mau y Ricky dan una excusa muy similar.

Luego es el momento de Soledad Pastorutti. “Lo hiciste muy bien, muy correcto. Tenés una voz especial, pero no me alcanzó, porque hay algo de la manera de cantar que es muy lineal y soy más exigente con este género que con otro. Pero no quiero que te vayas mal, porque lo hiciste muy bien. Y probablemente me haya dado vuelta en otros géneros con gente que no lo hizo tan bien como vos. Lo único que quiero decirte es que no abandones este camino que elegiste, porque esto no es una decisión tuya”, lanza.





Mientras los jurados ensayan sus disculpas, las redes sociales explotan. Luis se vuelve tendencia nacional en Twitter. Es el tema del momento. El público pide una oportunidad más, se manifiesta asegurando que es “una injusticia”. Y en el medio de los comentarios aparece, por ejemplo, la cantante Patricia Sosa:“O sea que por ser muy bueno y ponerle la piel de gallina al jurado lo bocharon… Ojo chicos”, advierte.

Twitter, Instagram, Facebook. En todas las redes el pedido es unánime: Luis merecía clasificar. “Estaba tan metido en la canción que olvidé darme vuelta. Me equivoqué, perdóname”, afirma Montaner. Y allí termina todo. No hay justicia, al menos por ahora.

Lunes al mediodía. Entre llamadas y mensajes, Luis se toma un tiempo para charlar con RÍO NEGRO. El tono es distinto, más esperanzado. “Estoy muy contento, a pesar de que no se hayan dado vuelta. Ya el hecho de haber estado ahí… yo me sentí ganador. El apoyo se sintió mucho, todas las buenas energías, todo eso te llega”, relata.

Luis sabe que durante la noche del domingo conmovió a un país. Lo hizo con su voz y lo hizo también porque merecía algo más, algo que no le llegó. “Sigo sorprendido, sobre todo por la repercusión que causó mi presentación. Vi muchísimas publicaciones en las redes, muchísima gente que no conozco. Mi hermana estaba al tanto y me contó que en un momento fui tendencia (risas). Es muy loco”, cuenta. Y se nota: la sensación ya es otra.



Montaner se dirigió al escenario y le pidió disculpas a Luis por no elegirlo.



Por eso, quizás, el reginense le quita dramatismo a la situación: “En el momento de la devolución, mi cabeza es como que se fue de plano. Hay devoluciones que las escuché bien recién cuando me vi en la tele, porque en el momento es como si no hubiera estado ahí. Mientras cantaba tenía muchas cosas en mi mente: que se den vuelta, que salga bien la canción, de todo. Y cuando terminé de cantar fue raro, no entendía mucho”.

Pese a que el jurado no se giró, Luis sabe rescatar lo importante. “Estoy feliz de que Montaner haya dicho lo que dijo, que se arrepintió… La verdad es que devoluciones feas no tuve. Todas fueron lindas, y que vengan de esas personas, que uno las admira desde siempre y las viene escuchando en todos lados, es algo impresionante”, agrega.

No será su última chance. El formato de este año permite que los participantes que no son elegidos tengan un repechaje. “Tengo entendido que si la gente de la producción está de acuerdo, hay una elección después en el segmento El Regreso para ver si podés volver. Eso sale todos los jueves”, explica. Y ante la pregunta de si siente que tiene chances, asegura que “la verdad es que tengo fe. Con la devolución que tuve… Todo el mundo me dice lo mismo, que esperan que me llamen para el repechaje, que pueda pelear El Regreso”.





Lo más importante que le dejó la experiencia, de todas formas, va por otro lado. Porque allí donde Luis no terminaba de decidirse, recibió el empujón definitivo: “Siempre me manejé en Regina, en peñas o lugares donde pudiera ir a tocar. Pero nunca me pude dedicar de lleno a la música, porque era algo que no me daba de comer. Siempre fue poca la plata que agarraba, y muchas veces era a beneficio. Creo que es la primera vez que tomo la decisión de probar suerte de lleno en esto. Y es a partir de lo que pasó ayer, que te cambia el panorama. El hecho de que te conozcan más también imagino que te abre otras puertas. Así que ahora probaré, intentaré aprovechar el momento y ver qué pasa con esto”, comenta.

Se nota en su voz. Es La Voz. De la esperanza, de la emoción. Y sobre todo de lo que está por venir, que es tan incierto como alentador. Hay presente, y sobre todo hay futuro. Luis lo sabe, y por eso se anima y da el primer paso.