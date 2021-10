Por incumplimientos, en este fin de semana largo reforzarán los controles en bares de Neuquén

Con el fin de semana largo, aumenta la actividad nocturna en la ciudad. Y desde la Municipalidad señalaron que también aumentarán los controles: "vamos a trabajar con tres o cuatro equipos de inspectores avocados puntualmente a lo que tiene que ver con controles a locales bailables y en el rubro gastronómico, principalmente pubs" explicó la Subsecretaria de Comercio de la Ciudad, Gabriela Cagol. Esto se debe a que el sábado pasado fue clausurado un bar por no respetar los protocolos sanitarios y por disponer de una pista de baile cuando el local no estaba habilitado para esa actividad.

Cagol explicó que la habilitación del local clausurado el fin de semana en Brown y Elordi no permite contar con pistas de baile. Además, remarcó que no cumplían "con los protocolos en el contexto de la pandemia: sin barbijos, consumiendo bebidas en la pista de baile, con aglomeración de gente sin respetar el aforo permitido, eso llevó a que se clausure el local. A este lugar ya habíamos enviado dos notificaciones por incumplimiento".

En la ciudad de Neuquén hay tres locales bailables habilitados: Pirkas, La Casona y Años 60. "En estos espacios tenemos presencia permanente, cuidando que se respete, por ejemplo, el aforo del 70%", apuntó Cagol.

Para ingresar a estos locales es necesario mostrar el certificado digital de Vacunación por Covid-19 disponible en la app Mi Argentina o una foto del carnet, no consumir alimentos en la pista de baile y no sacarse el barbijo.

Hoy las multas que se están entregando apuntan principalmente al no cumplimiento de protocolos en contexto de pandemia. Cagol aseguró que no han recibido denuncias de que otros bares tengan pista de baile: "nosotros al momento de hacer inspecciones no lo hemos detectado, pero sí han circulado en redes sociales algunos videos de otros locales".

Es por ello, según confirmó la funcionaria, que este fin de semana largo van a reforzar la cantidad de personal para efectuar controles.