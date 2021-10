Se amplió el ingreso de público en boliches y en salones de eventos en Neuquén

En Neuquén los locales bailables podrán ingresar hasta el 70% de su capacidad de público, mientras que los salones de eventos tiene aforo liberado al 100% a partir de este fin de semana. La ampliación -contaban con permisos de hasta un 50% de capacidad - se debió al cumplimiento de protocolos y apego a las reglamentaciones de prevención en los últimos dos fines de semana.

Así lo informó la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol. Los inspectores municipales detectaron, por ejemplo, restricciones en el ingreso a los visitantes que no iban con una constancia de su carnet de vacunación o no querían mostrar -en la aplicación- su condición de inmunizados ante el COVID 19.

En la pista de baile, sólo con barbijos y se cumplió, se dijo desde la comuna. Otro requisito monitoreado fue que la ingesta de comida y el consumo de bebidas no se haga en la pista, sólo en la barra o fuera de la pista. "Estos dos últimos fines de semana hubo actividad de acuerdo a lo previsto, con cumplimiento de protocolos, es lo que se observó durante la recorrida de los inspectores municipales para ampliar aforos", dijo Cagol.

Agregó que con esta última flexibilización de actividades en el rubro recreativas y deportivas, quedó abierta la actividad en los salones con el aforo y en horarios habituales previos a la pandemia.

"Hubo personas que no se las dejó ingresar porque no estaban en la aplicación como vacunados (en su móvil personal), o no traían foto del carnet de vacuación, esto está a cargo de cada local, nosotros corroboramos ésto. No sabemos si era por una decisión de no vacunación o de falta de comprobante", explicó la funcionaria.