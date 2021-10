Norte neuquino: finde con paisajes únicos y fiestas y jineteadas con los animadores de Jesús María

Este fin de semana largo el norte neuquino ofrece sus atractivos naturales de siempre y una gran noticia para el mundo campero: el Indio Pampa y Nacho Besteiro, los animadores del famoso festival de Jesús María estarán hoy a la tarde en El Cholar para conducir el evento que comenzará con la Feria Artesanal a las 16 hs en la Plaza 9 de Mayo, continuará con cantores locales a partir de las 18 y la presentación de payadores como José Tapia, Juan Parada Curbelo y Eladio Castillo.

Los Bolillos al atardecer, el horario preferido de la mayoría para recorrerlos. Foto: Martín Muñoz.

Una recorrida por el norte podría incluir bellezas naturales como Los Bolillos en Varvarco, la cascada La Fragua en Manzano Amargo, una caminata por lagunas de Epulaquen o la orilla del río Nahueve y sorprenderse también con el cajón del Atreuco, entre otras atracciones.

El mirador La Puntilla en Las Ovejas. Foto: Martín Muñoz.

También el mirador La Puntilla en Las Ovejas, los grabados rupestres en el Paseo La Hondonada en Butalón Norte, una recorrida por Manzano Amargo y Varvarco.

Cascada La Fragua, a 4 km de Manzano Amargo. Foto: Martín Muñoz.

O la impresionante confluencia de los ríos Varvarco y Neuquén.

La confluencia. Foto: Martín Muñoz.

Pero esta vez lo podés combinar con el aire campero que se va a respirar en el Cholar.

El Cholar ofrece para ver un histórico molino. Foto: Martín Muñoz.

"Es lindo que la gente del lugar tenga la posibilidad de ver en vivo a estos artistas que brillan en los festivales de Jesús María", comentó el intendente Néstor Fuentes, que por otro lado confirmó la realización de la Fiesta del Ñaco el 11, 12 y 13 de febrero.

El Cholar. Foto: Martín Muñoz.

Pero no es todo, porque el sábado, domingo y lunes el Indio Pampa y Nacho Besteiro estarán en Loncopué, ya en la zona central de la provincia y siempre cerca de la cordillera para conducir el Campeonato Provincial rumbo a Jesús María de donde saldrán los representantes neuquinos que irán al famoso festival en Córdoba.

Laguna de Epulauquen. Foto: Martín Muñoz.

Organizan el evento el municipio y la Federación Gaucha del Neuquén.

Río Nahueve. Foto: Martín Muñoz.

"Esperamos a unos cinco mil personas", dijo el intendente Walter Fonseca en referencia a la verdadera fiesta campera que se celebrará durante esos tres días y que contará también con músicos y payadores como José Tapia, Juan Parada Curbelo y Ubaldino Torres.

Cajón del Atreuco. Foto: Martín Muñoz.

"Habrá puestos de comida, no se expenderá alcohol y se suspendió la bailanta campera para disminuir el riesgo de contagios. Pedimos respetar el distanciamiento social y el barbijo no es obligatorio pero sí recomendable. Invitamos a la gente del Alto Valle a que venga a disfrutar, ya no hay lugar en los hospedajes pero sí en los campings habilitados con baños", agregó el funcionario.

El Domuyo. Foto: Martín Muñoz.

Vista de Manzano Amargo. Foto: Martín Muñoz.