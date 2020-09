¿Por qué Luis Pilquimán es el número 2 del INAI?

Por Sergio Capozzi *

El domingo 6 de septiembre de 2020, siendo aproximadamente las diez de la noche, en inmediaciones de la ciudad de San Carlos de Bariloche, personal de la policía de la provincia de Río Negro, se encontraba realizando un control vehicular de rutina, cuando procedieron a detener un rodado marca Toyota, modelo Hilux, dominio PBL394, perteneciente al Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro.

Luis Pilquimán, con celular en la mano, en una de las reuniones por Mascardi.

Para su sorpresa, los policías constataron que el vehículo llevaba a bordo a un grupo de personas quienes alegaron pertenecer a una misma familia, salvo el conductor: el mismo era el señor Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a cargo de la ex senadora Magdalena Odarda.

Los pasajeros de la camioneta afirmaron que vivían en la localidad de Pilcaniyeu, distante a más de cuarenta quilómetros al este de Bariloche, sobre la ruta 23 y que se dirigían a la villa Mascardi, sobre la ruta 40, a unos treinta y cinco kilómetros al sur de aquella ciudad. El motivo, era sumarse al grupo de la Lof Lafken Winkul Mapu, comunidad que, al día de hoy no es reconocida por el INAI y que mantiene un violento conflicto con los vecinos residentes de la Villa Mascardi, además de haber usurpado y quemado muebles e inmuebles de propio Estado Nacional, del cual el señor Luis Pilquimán cobra su sueldo.

Asimismo, la policía constató que el conductor no llevaba a bordo copia del seguro obligatorio para circulación, motivando que éste fuera secuestrado y trasladado al playón municipal de la localidad de Bariloche, desde donde ya fue retirado de manera expres cuando, apareció al día siguiente una constancia en papel de la póliza.

Asimismo, el conductor, tampoco poseía registro de conducir habilitante vigente, lo que agrava aun más la situación en merito a la responsabilidad del titular registral del automotor si éste se viera involucrado en un siniestro, que es nada más y nada menos que la Provincia de Río Negro. En su favor, se podría aducir, si es el caso, que la renovación de las licencias se encuentran suspendidas en algunas localidades de la provincia.

Río Negro es, en proporción a su población, la provincia más castigada por el virtus COVID-19, su sistema de salud está colapsado. La policía que detuvo al señor Pilquimán, es la misma que hace unas semanas detuvo y llevó presa a una mujer por pasear a su perro a una cuadras de su casa y a un par de ciclistas que regresaban a ella. En este caso, retuvo la camioneta pero todos los tripulantes no sólo pudieron seguir su camino, sino que, dos vehículos llegaron hasta el lugar de los hechos y los tripulantes de la Hilux y aparentemente, continuaron su marcha hasta villa Mascardi.

El lunes por la tarde, el INAI emitió un comunicado en el cual hace saber que el rodado no se dirigía a Villa Mascardi sino que el señor Pilquimán se habría ofrecido a trasladar a la familia hasta Bariloche para que adquirieran víveres. ¿A las diez de la noche? ¿dónde iban a comprar, si los comercios los domingos y más a esa hora están cerrados? ¿Toda la familia viajaba a comprar? ¿No bastaba uno solo? ¿Cómo iban a regresar? ¿Por qué no alegaron esto a los policías? Si se tratara de una novela, diríamos que la coartada es muy débil.

No se realizó ningún control sanitario, ni un hisopado. Casi a la misma hora, un vehículo taxímetro que traía desde Buenos Aires a un barilochense, se le impidió el ingreso a la ciudad, ni siquiera se les brindó la posibilidad de realizar una cuarentena.

Hoy, en inmediaciones de la Villa Mascardi se encuentra otro retén policial para, supuestamente, evitar el ingreso de personas al lugar usurpado desde hace tres años. Corresponde a la Justicia investigar si el señor Pilquimán y el grupo que viajaban junto a él, han incurrido en una conducta penalmente reprochable, en lo que hace a la violación de las disposiciones establecidas por los gobiernos Nacional y Provincial con relación al aislamiento social y agravada por el alto rango de uno de ellos.

Hasta aquí, nos referimos al impacto que ha tenido la actitud de estas personas con relación a la pandemia que nos acosa. Hay otro aspecto no menos grave. Cabe agregar que no es la primera vez que el Sr. Pilquimán se ve involucrado en un hecho como el que aquí nos compete, ya que el viernes 4 de septiembre, fue detenido circulando por Ruta Nacional 40 entre las localidades del Bolsón y Bariloche con varias personas que no tenían autorización para circular ni se encontraran exceptuados al aislamiento obligatorio.

La región, y el país todo, se encuentran atentos y angustiados por la situación en la que se encuentra la villa Mascardi y sus habitantes, sometidos a continuos hechos de violencia. La comunidad barilochense y el gobierno provincial, no cesan en pedir que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tomen cartas en el asunto, que medien en busca de una solución como lo dispone la ley 26.160. Ahora, ¿puede la ciudadanía confiar en la imparcialidad de dicho instituto?

¿Quién es Luis Pilquimán? Entre otras cosas, es tío del testigo «E» Lucas Pilquimán. quien en su momento, sostuvo que había visto cómo cargaban a Santiago Maldonado en el Unimog de Gendarmería. Su sobrino fue juzgado por falso testimonio. También es tío de Claudia, quien mantuvo durísimos cruces con la familia Maldonado.

Nombrado vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es un fuerte promotor de la Ley 26.160 de relevamiento territorial, con la que se busca el reconocimiento de la ocupación actual, tradicional y pública de las tierras habitadas por pueblos originarios. Esta fue la norma por de la cual el INAI reivindicó, este 1 de septiembre de 2020 a través del Boletín Oficial, los derechos de pueblos wichis, guaraníes, diaguitas y coyas en terrenos de Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

Luis Alberto Pilquimán conoce de cerca a los mapuches instalados en las inmediaciones del Lago Mascardi que atacan las viviendas de la zona y usurpan terrenos. Él mismo le reconoció a medios rionegrinos en distintas oportunidades que estaba "en permanente contacto". Después de la muerte de Rafael Nahuel, a partir su rol como nexo entre las comunidades mapuches y el Estado, fue el vocero oficial de Lof Lafken Winkul Mapu. Fue clave en la negociación que finalmente no tuvo éxito entre ellos y el juez federal Gustavo Villanueva por la ocupación de las tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

También ha tenido a su cargo el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, denunciado en repetidas oportunidades por turbios negocios con la adjudicación de terrenos.

Argentina tiene una superficie de millones de kilómetros cuadrados, y en ella se encuentran miles de comunidades indígenas, las que la Constitución Nacional a través de su artículo 75 reconoce como pueblos originarios argentinos.

Nos preguntamos por qué la ex senadora Magdalena Odarda nombró como número dos en el instituto a su cargo a una persona tan cuestionada y cercana a un grupo que desconoce a la República Argentina y sus leyes. ¿Será porque es su ladero desde hace años?

* Vicepresidente del PRO Río Negro. Responsable Pro Social de la Patagonia