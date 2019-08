¿Por qué se celebra hoy el día de la futbolista argentina?

Si hoy todavía quedan derechos por adquirir, imagínense hace 50 años. Elba Selva es una referente para el deporte femenino en Argentina y es por una gesta de ella que hoy se celebra el ''día de la futbolista'' en nuestro país.

Los cuatro goles que le marcó a Inglaterra en 1971, cuando faltaban dos décadas para que el Mundial femenino fuera reconocido por FIFA, quedaron grabados en la historia. Una de esas que se empezó a contar con mayor fuerza en los últimos meses y derivó en esta conmemoración.

Por iniciativa de la legisladora y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Conde, hoy se realizará un acto para destacar al fútbol femenino. Aquel grupo de jugadoras que hace 48 años logró un triunfo importante para el deporte argentino será reconocido.

En el último Mundial, ya dentro de la órbita de FIFA, donde Argentina tuvo una actuación positiva, Elba y las ''Pioneras'', como se autodenominaron, estuvieron en las tribunas. Asistieron precisamente al partido de la fecha 2 ante Inglaterra (0-1) y fueron reconocidas por sus pares inglesas, las mismas que sufrieron el 4-1 en 1971.

A mediados del siglo XX, cuando el mundo era otro y los prejuicios eran mucho más fuertes, este grupo de jugadoras dieron pasos importantes en la práctica del fútbol femenino.

Después del Mundial de Francia, celebrado en junio, las argentinas fueron recibidas en Ezeiza por una multitud. Cuando regresaron de México, Selva contó que "en el aeropuerto no había nadie y me cayó como que ya había pasado y que el fútbol había terminado. No quería saber más nada".