Profesionales y técnicos del hospital de Bariloche no aceptan las condiciones salariales

Los trabajadores del hospital Ramón Carrillo de Bariloche, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (ATP), solicitaron a la gobernadora Arabela Carreras y al ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, que eviten el deterioro de sus salarios con la inflación.

La última propuesta salarial del gobierno provincial consistió en otorgar una suma fija de 6.000 pesos, que se liquidarán con los haberes de septiembre en forma complementaria, y un incremento del 10% que se sumará con los haberes de octubre. De esta forma, destacaron que, durante 2020 el incremento salarial sería de del 42%.

La ATP repudió “cualquier propuesta que se apoye en sumas fijas y no sea un porcentaje que tome en cuenta el deterioro de nuestros salarios por la inflación”.

“Frente a un escenario en el que la inflación anual está prevista en el 50%, nos parece inaceptable un esquema que contemple porcentajes menores y más aún con una suma fija que desarma la estructura de la pirámide salarial de jerarquías y responsabilidades”, plantearon.

A través de un comunicado, destacaron que la intención “no es hacer paro, ni rodea la casa de las autoridades en actitud hostil, ni abandonar el compromiso de atención de la salud en medio de una pandemia histórica”.

“Es una situación de emergencia donde todos trabajamos muchísimo, asumimos más responsabilidades y más riesgos. No buscamos un aumento; lo que queremos evitar es una reducción de nuestro sueldo. Y esto no es más que una recomposición para no quedar sumergido en la inflación del 50%”, indicaron desde el colectivo de profesionales que en Bariloche, tiene 106 miembros.

Y añadieron: “Entendemos que es un momento difícil pero si las paritarias de los bancarios fueron de un 30% y la de los policías, de un 35%, en salud pública nos sentimos mortificados. Lo que pedimos es que se cuide nuestro salario, que no se deteriore con la inflación”.