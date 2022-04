Arquitectura y paneles constructivos: desde el Alto Valle para todo el país

“La arquitectura 2022, por definición, debe ser sostenible”, sostiene Guillermo Badano, referente de Estudio GB, de Neuquén capital.

Y agrega que “la huella de carbono que dejamos al construir afecta muy negativamente al planeta, por lo debe preocuparnos, en el sentido literal de la palabra”.

Residencias elevadas apoyadas sobre perfiles, cuyo sistema de construcción es 100% seco: un modo de diseñar y construir que

activa fuertemente en la región el arquitecto Guillermo Badano desde Estudio GB.



Badano explica que dicha “huella de carbono” refiere al volumen total de gases de efecto invernadero que producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. Y en tal sentido remarca: “Ser sostenible no es lo mismo que ser sustentable. El primer término alude a uno como ser y respecto al resto de la cadena, al mundo, al presente, pero también al futuro; para mi ser sustentable se circunscribe a un concepto individual, y tal vez más estático si se quiere”.

Si de arquitectura y sostenibilidad se trata, el arquitecto de Estudio GB presenta un sistema arquitectónico que está implementando activamente en la región: se trata de residencias elevadas apoyadas sobre perfiles, cuyo sistema de construcción es 100% seco.

Ee formato de arquitectura despegada del piso, con estructura metálica y paneles SIP, ya es una tendencia imparable.



El especialista se refiere a la muy baja utilización de agua en toda la obra y a la madera en reemplazo de otros materiales: “no usar agua es muy positivo y ni hablar de la madera porque la que utilizamos es plantada, talada y procesada en una región cercana a donde la vamos a implantar. Evitamos así la contaminación del cemento y los ladrillos trasladados desde miles de kilómetros”.

Por ello, comenta que “este formato de arquitectura despegada del piso, con estructura metálica y paneles SIP (placas de madera rellenas con poliestireno expandido) es posible gracias a los paneles, justamente: su liviandad nos permite diseñar estructuras que compiten con igual o menor costos económicos que las plateas de hormigón de los proyectos pegados al piso”.

Proyecto del Estudio GB en El Chocón.



Badano habla de la rapidez de obra (se pueden construir hasta 120m2 en un mes) y algo también ligado a la sostenibilidad: el bajo mantenimiento, tan fundamental en nuestra región por “los vientos, el sol (con la chapa casi no pintamos exteriores) y el salitre que tanto nos afecta (porque la casa no está contacto con la humedad del suelo y porque se construye en seco)”.



Para continuar explicando la evolución en la arquitectura y la construcción utiliza una comparación muy elocuente: “en los últimos treinta años cambió la medicina, nuestra forma de escuchar música, de comunicarnos, de informarnos, de transportarnos, de comer, de hacer ejercicios, de pagar las cuentas, de abrigarnos, cambiaron nuestros estándares de confort incluso… Pero en Argentina poco cambió la forma en que construimos nuestras viviendas”.



Entonces refiere a que en un mundo globalizado surgen clientes con una gran apertura mental: “hoy podemos diseñar proyectos similares a los que se usan en la costa oeste de Estados Unidos o en los países nórdicos, por ejemplo. A través de Pinterest, Instagram, TikTok y tantas otras redes nos llegan modelos de todo el mundo, con estas estructuras y revestimientos de última generación”.

Se pueden construir hasta 120m2 en un mes afirma Badano. Registro de obra en El Chocón.



Y hace referencia a la chapa como revestimiento de sus residencias elevadas: “la usamos porque el panel SIP soporta su inercia y nos brinda la posibilidad de no transmitir al interior demasiado calor ni demasiado frío: el panel es el equivalente a tres paredes de ladrillo del 18”.

Y compara, finalmente, la aislación térmica de las viviendas que diseña y construye con la ropa de alta montaña de última generación: “estos abrigos cuentan con una primera capa que permanece directamente en contacto con nuestra piel, cuyo propósito es mantenernos secos, frescos; una segunda capa cuya misión esencial es mantener la temperatura corporal a través del aislamiento térmico aunque no busque calentar directamente; y la tercera capa ideada para protegernos ante cualquier adversidad meteorológica, ya sea en forma de nieve, viento, lluvia o, aunque a veces no le prestamos la atención debida, el propio sol”.

