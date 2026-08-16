Frío extremo, neblina y nieve en el Día del Niño: qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro este domingo 16
El pronóstico del tiempo para este domingo 16 de agosto muestra dos realidades marcadas en el norte patagónico. Mientras el Alto Valle transita una jornada de niebla persistente, las ciudades andinas comenzarán con copos de nieve matinales que virarán hacia lluvias moderadas durante la tarde. Conocé el reporte detallado.
Para este domingo 16 de agosto, las proyecciones meteorológicas oficiales anticipan un cambio de condiciones respecto de los días previos: el viento dará una tregua en el Alto Valle, permitiendo la formación de nieblas matinales, mientras que en la cordillera de Neuquén y Río Negro se combinarán nieve y lluvia en un mismo día.
Las condiciones exigen mantener la atención al conducir sobre las rutas nacionales 22 y 237 ante la visibilidad reducida por bancos de niebla al amanecer, y sobre la Ruta 40 por la calzada mojada y sectores con acumulación de nieve.
Alto Valle: niebla densa, sin viento y máxima de 13°C
En Neuquén Capital, Plottier, Cipolletti, General Roca y el resto del Alto Valle, la jornada estará marcada por la humedad y la falta de viento:
- Primeras horas: la jornada inicia con bancos de niebla y neblina espesa que reducirán la visibilidad en calles y accesos viales, acompañados por un cielo mayormente cubierto.
- Temperaturas: la marca mínima rondará los 4°C al amanecer, mientras que la máxima trepará hasta los 13°C por la tarde.
- Viento: se prevé una jornada de calma eólica, con brisas leves que no condicionarán la circulación ni la rutina al aire libre.
Cordillera: de la nieve matinal a las lluvias por la tarde este domingo
Las ciudades turísticas andinas de Neuquén y Río Negro experimentarán una transición directa de fenómenos invernales a precipitaciones líquidas:
- Bariloche: arranca el domingo con nevadas aisladas durante la mañana y registros mínimos que caerán a los -5°C. Hacia la tarde, el leve ascenso térmico (máxima de 5°C) transformará la nieve en lluvias persistentes.
- San Martín de los Andes: presentará un escenario simétrico, con copos de nieve en las primeras horas, mínima de -5°C y paso a lluvias moderadas a partir del mediodía con una máxima de 5°C.
- Villa La Angostura: mantendrá el mismo patrón inestable, iniciando con nevadas matinales y dando paso a precipitaciones líquidas durante la tarde y la noche, con temperaturas entre los -5°C y los 5°C.
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