Frío extremo, neblina y nieve en el Día del Niño: qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro este domingo 16

Para este domingo 16 de agosto, las proyecciones meteorológicas oficiales anticipan un cambio de condiciones respecto de los días previos: el viento dará una tregua en el Alto Valle, permitiendo la formación de nieblas matinales, mientras que en la cordillera de Neuquén y Río Negro se combinarán nieve y lluvia en un mismo día.

Las condiciones exigen mantener la atención al conducir sobre las rutas nacionales 22 y 237 ante la visibilidad reducida por bancos de niebla al amanecer, y sobre la Ruta 40 por la calzada mojada y sectores con acumulación de nieve.

Alto Valle: niebla densa, sin viento y máxima de 13°C

En Neuquén Capital, Plottier, Cipolletti, General Roca y el resto del Alto Valle, la jornada estará marcada por la humedad y la falta de viento:

Primeras horas: la jornada inicia con bancos de niebla y neblina espesa que reducirán la visibilidad en calles y accesos viales, acompañados por un cielo mayormente cubierto.

la jornada inicia con que reducirán la visibilidad en calles y accesos viales, acompañados por un cielo mayormente cubierto. Temperaturas: la marca mínima rondará los 4°C al amanecer, mientras que la máxima trepará hasta los 13°C por la tarde.

la marca mínima rondará los al amanecer, mientras que la máxima trepará hasta los por la tarde. Viento: se prevé una jornada de calma eólica, con brisas leves que no condicionarán la circulación ni la rutina al aire libre.

Cordillera: de la nieve matinal a las lluvias por la tarde este domingo

Las ciudades turísticas andinas de Neuquén y Río Negro experimentarán una transición directa de fenómenos invernales a precipitaciones líquidas: