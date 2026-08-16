Se pasó para el lunes el festejo del Día del Niño en Cinco Saltos con Piñón Fijo

Por cuestiones climáticas, los festejos del Día del Niño en Cinco Saltos con la presencia de Piñón Fijo se postergaron para mañana lunes.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y la Pampa, informó que debido a las intensas lluvias de ayer y el anegamiento del predio de Ameghino y España, la celebración se pasó para mañana lunes a las 13.

«La decisión se tomó para garantizar la seguridad de las familias y contar con el predio en condiciones para desarrollar toda la actividad prevista», informaron los organizadores.

Desde el sindicato se recalcó que la fiesta, cuya entrada es libre y gratuita, no se suspende, sino que se posterga y se mantiene la programación completa, en la que se destaca la presencia de Piñón Fijo.

Además habrá bailes, juegos, inflables, camas elásticas, chocolatada, regalos y espectáculos en vivo, con distintas propuestas recreativas para que los más chicos puedan jugar y divertirse durante toda la tarde.



La celebración está pensada para compartir en familia y tendrá diferentes actividades distribuidas a lo largo de la jornada. Los asistentes podrán disfrutar de música, entretenimiento y propuestas para todas las edades, en un espacio preparado especialmente para la ocasión.

También habrá chocolatada y muchas sorpresas para los chicos. La actividad es organizada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que invita a las familias de Cinco Saltos y localidades cercanas a acercarse al predio para disfrutar de una tarde diferente, con juegos, espectáculos y mucha diversión.

Durante la jornada de hoy se trabajará en el predio para dejarlo en condiciones para recibir a chicos y grandes.