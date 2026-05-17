Iban a invertir en Añelo pero el boom energético de Río Negro los llevó a Punta Colorada: «acá existe la posibilidad de dejar un legado»

Los desarrolladores de Punta Colorada, la ciudad que crece en la costa de la Patagonia. Foto: gentileza.

Carlos Hourbeigt, al igual que un gran grupo de inversores, llevan años observando hacia dónde se mueven las grandes oportunidades de la Argentina. Antes de llegar a Punta Colorada, una ciudad inédita ubicada en el corredor energético en expansión en las costas de Río Negro, el empresario con trayectoria en el mundo financiero, tecnológico y de negocios digitales, analizó oportunidades en Añelo, donde encontró un crecimiento acelerado, aunque con escaso margen para modificar lo ya construido.

“Había una oportunidad enorme, pero mucho de lo que podía aportar era marginal”, recordó Hourbeigt. Esa diferencia fue una de las claves que terminó acercándolo a la costa atlántica, dónde encontraría la posibilidad de desarrollar un proyecto único en Argentina.

Cuando conoció el potencial del Golfo San Matías y el rol que podría ocupar Punta Colorada dentro del nuevo esquema exportador energético, entendió que el desafío era distinto. “Acá no solamente había una oportunidad comercial, sino la posibilidad de crear valor para el desarrollo de una ciudad”, explicó.

Punta Colorada nace de la unión entre Costas Doradas y Macizo 5. Foto: gentileza.

Hourbeigt junto al grupo de inversores se incorporaron al proyecto hace varios años, cuando el grupo Terbay ya llevaba más de una década desarrollando infraestructura y urbanizaciones sobre la costa con Costa Dorada y Macizo 5.

Punta Colorada, una ciudad planificada desde cero en la Patagonia

Lo que terminó diferenciando a Punta Colorada de otros polos fue la posibilidad de pensar un desarrollo desde cero. En el proyecto conviven la proyección energética, el turismo, la logística y una planificación urbana diseñada a largo plazo.

El objetivo, según explicó Hourbeigt, es evitar algunos de los problemas que aparecieron en ciudades que crecieron de manera acelerada por el impacto petrolero y que luego debieron resolver cuestiones vinculadas a servicios, circulación e infraestructura.

Punta Colorada se encuentra a 9 kilómetros de Playas Doradas. Foto: gentileza.

Dentro de esa estrategia aparece el trabajo realizado junto al Laboratorio de Ideas Sostenibles, el equipo de urbanistas respaldado por Harvard que participó del masterplan de Punta Colorada.

“Hemos trabajado muchísimo con los urbanistas y ellos plasmaron lo que nosotros veíamos como una oportunidad”, recordó Hourbeigt al describir el proceso de planificación que comenzó a tomar forma sobre la costa atlántica.

Punta Colorada: «Acá siento que sí existe la oportunidad de dejar un legado»

El empresario explicó que lo que más lo atrajo fue la posibilidad de participar en un desarrollo pensado a largo plazo, integrado al paisaje y con planificación desde el inicio. “Yo sueño con que este sea el mejor lugar de la Patagonia atlántica para vivir”, afirmó.

El crecimiento portuario, la actividad energética, los servicios logísticos y el turismo aparecen como parte de un esquema económico mucho más amplio para toda la región.

Las 150 hectáreas de Punta Colorada. Imagen: Laboratorio de Ideas Sostenibles.

Su mirada sobre el futuro de Punta Colorada es óptimista. “La conjunción de un turismo emergente, un ecosistema extraordinario y un polo energético es absolutamente relevante para Argentina”, sostuvo. “Por acá van a salir algunos de los recursos más valiosos del país”, anticipó y agregó: “eso va a generar trabajo, infraestructura y oportunidades para toda la Patagonia”.

A diferencia de otros desarrollos inmobiliarios ligados exclusivamente al negocio petrolero, la intención del proyecto es consolidar una ciudad habitable, integrada al entorno natural y preparada para sostener un crecimiento durante las próximas décadas. “Queremos hacer algo de calidad. Algo bien hecho, planificado y pensado con tiempo”, planteó Hourbeigt.

La idea de construir un legado también aparece como uno de los ejes detrás del desembarco inversor en Punta Colorada. Según explicó, el atractivo principal estuvo en la posibilidad de participar en una transformación urbana y económica con impacto regional.