Mercado inmobiliario en Roca: alquileres, créditos y las zonas hacia donde crece la ciudad

El mercado inmobiliario de Roca atraviesa una nueva etapa, impulsado por la demanda de alquileres, el crédito hipotecario y nuevas oportunidades de inversión.

El crecimiento de Roca también puede medirse en viviendas, nuevos barrios, inversiones y en la expansión de sus límites urbanos. La ciudad atraviesa una transformación inmobiliaria que empieza a mostrar nuevas oportunidades, impulsada por una demanda sostenida de alquileres, el crédito hipotecario y las expectativas que genera el desarrollo económico de toda la región.

El escenario tiene particularidades. No todos los segmentos avanzan al mismo ritmo: mientras existe una importante oferta de terrenos y los nuevos loteos encuentran una demanda más lenta, las viviendas aptas para crédito y las unidades destinadas a alquiler concentran buena parte del movimiento.

Para Ulises Terbay, de Inmobiliaria Terbay, la evolución del mercado acompaña la transformación de Roca. Con más de seis décadas de trayectoria, la firma pasó del corretaje tradicional a participar también en loteos, urbanizaciones y proyectos de inversión. Terbay identifica una demanda de alquileres muy sostenida, favorecida además por el perfil universitario y educativo que adquirió la ciudad.

“Roca se va a expandir una vez que tengamos una Ruta 22 que permita desplazarse hacia Neuquén en poco tiempo.” Susana Ongaro | La Estrella Inmobiliaria

La inversión también vuelve a ganar espacio. Lisandro Peruzzi, técnico y asesor inmobiliario de Barda Sur, observa que las casas aptas para crédito hipotecario son uno de los productos más buscados y destaca especialmente el rendimiento que volvieron a ofrecer los alquileres.

Según Peruzzi, departamentos cercanos a los 50.000 dólares pueden alcanzar rentas próximas al 10% anual en dólares. Esa ecuación empieza a modificar decisiones: propietarios e inversores que mantenían capital inmovilizado en terrenos comienzan a mirar unidades habitacionales capaces de generar una renta mensual.

Una ciudad competitiva

El diferencial de precios frente a otras ciudades aparece como otro elemento de oportunidad. Desde Barda Sur ejemplifican que terrenos que en determinados sectores de Roca pueden ubicarse alrededor de los 25.000 dólares alcanzan valores cercanos a los 70.000 dólares en zonas comparables de Cipolletti.

“Hoy la renta inmobiliaria tiene un muy buen retorno en dólares y, con valores competitivos frente a otras ciudades, hay margen para seguir creciendo.” Lisandro Peruzzi | Barda Sur

La expectativa está puesta también en la conectividad. La transformación de la Ruta 22 podría ampliar el radio de personas que elijan vivir en Roca aunque desarrollen su actividad laboral en otros puntos del Alto Valle.

Susana Ongaro, de La Estrella Inmobiliaria, coincide con esa perspectiva. Los alquileres siguen liderando la demanda, mientras que las operaciones mediante crédito hipotecario se concentran aproximadamente entre los 80.000 y 100.000 dólares. También identifica inversores con capitales de entre 50.000 y 70.000 dólares que buscan especialmente propiedades orientadas al mercado estudiantil.

“Estamos empezando a notar mucha demanda de inversionistas por el efecto Vaca Muerta” María Carlino | Carlino Propiedades



Para María Carlino, de Carlino Propiedades, el crédito hipotecario volvió a generar movimiento y comienza a observarse además interés de inversores por unidades funcionales destinadas a renta. En esa mirada aparece Vaca Muerta como un factor indirecto: no solamente por la actividad petrolera, sino por el movimiento económico y habitacional que puede irradiar hacia otras ciudades del corredor.

Magaly Yañez, de Casa Nueva Inmobiliaria, observa un mercado con una importante cantidad de propiedades en venta y una oferta que actualmente supera a la demanda. Dentro de ese escenario, señala que el movimiento se concentra principalmente en propiedades de valores más accesibles y terrenos, especialmente entre quienes buscan adquirir un lote con título para proyectar la construcción de su vivienda a futuro. También destaca el impulso que están dando los créditos hipotecarios, sobre todo para matrimonios jóvenes que buscan acceder a su primera casa. En cuanto a la expansión de Roca, advierte un crecimiento marcado hacia el sector del río por su atractivo natural, aunque considera que la zona norte tiene un importante potencial para acompañar el desarrollo futuro de la ciudad. Desde Casa Nueva, un proyecto familiar que lleva adelante junto a su hija, Yañez remarca además la importancia del asesoramiento y el acompañamiento durante todo el proceso de compra o venta.

“Los créditos hipotecarios están fluyendo y eso es una gran ayuda para los matrimonios jóvenes que quieren adquirir su casa.” Magaly Yañez | Casa Nueva Inmobiliaria

Hacia donde puede crecer

El crecimiento futuro no parece concentrarse en una única dirección. María Laura Suárez, de Aitue Propiedades, identifica posibilidades en la zona oeste, los corredores de acceso y las áreas periféricas y periurbanas donde todavía existe disponibilidad de tierra y pueden incorporarse servicios.

“Tenemos una ciudad con una ubicación privilegiada dentro del Alto Valle y con una enorme calidad de vida.” Ulises Terbay | Inmobiliaria Terbay.

La infraestructura será determinante. Nuevos loteos, viviendas, servicios y espacios públicos pueden transformar sectores que hoy están en proceso de consolidación y generar valorización a mediano plazo.

Hay, sin embargo, una coincidencia que atraviesa las cinco miradas: el desarrollo habitacional aparece con mejores perspectivas que otros segmentos.

Terbay suma a esa ecuación un activo difícil de medir solamente en dólares: la calidad de vida. Los espacios verdes, el arbolado, las bardas, el río y la posibilidad de vivir en una ciudad de escala intermedia también pueden transformarse en ventajas a medida que mejore la conectividad regional.