Fuerte accidente sobre Ruta 40, cerca de Villa La Angostura: hay al menos tres heridos

El sábado por la noche, un fuerte accidente tuvo lugar sobre la Ruta 40, a la altura del kilómetro 2058, en cercanías a Villa La Angostura. Según el parte oficial de Bomberos, el llamado de alerta se dio en horas de la noche por un «siniestro vial con múltiples víctimas».

De inmediato, inició el operativo para acudir a la zona y asistir a las personas involucradas.

Cómo fue el accidente y qué se sabe

Una vez en el lugar, se constató la presencia de un Toyota Yaris, en la zona de la banquina. Por motivos que se desconocen, el conductor habría perdido el control del automóvil generando el impacto.

Bomberos indicó que en primera instancia se trasladó a una de las víctimas al Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura para «su correspondiente atención médica». Posteriormente, otras dos personas también fueron trasladadas.

«Una vez asegurada la escena, el personal actuante realizó la desconexión de la batería del vehículo y las tareas correspondientes de seguridad y prevención en la zona, a fin de evitar riesgos adicionales», explicaron desde Bomberos.