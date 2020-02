Protesta en la refinería de YPF en Huincul y en una base de Techint en Añelo

Desde esta mañana un grupo de desocupados de la construcción, que están nucleados en la agrupación Obreros Constructores Neuquinos, cortan el acceso de camiones a refinería de YPF en Plaza Huincul. En Añelo, están en El Portón.

El reclamo es para la empresa AESA que ejecuta trabajos para YPF en la destilería huinculense y lo mismo ocurre en la base de la firma en Centenario. El referente de la agrupación, Carlos Santana explicó que "está teniendo prioridad la gente que viene de afuera, de otras provincias a los que son neuquinos, en toda Vaca Muerta".

Santana marcó su diferencia con Víctor Carcar, el delegado de UOCRA que a su criterio "no está haciendo un buen trabajo". Y mencionó que AESA "trajo más de cien personas de afuera de la provincia". Esta agrupación está constituida por referentes de Cutral Co, Plaza Huincul, Las Lajas, Centeneario, Zapala, San Patricio del Chañar, entre otras localidades.

"No está entrando la gente de la provincia a trabajar, no nos atienden y no nos dicen por qué no ingresan por eso hoy nos movilizamos", describió.

Finalmente, mencionó que en el caso de Añelo, la protesta está centralizada en El Portón, donde tiene la base la empresa Techint. "La necesidad es una sola: trabajo", aclaró. Y refirió que son alrededor de cien personas las que hoy se están movilizando.

El bloqueo a la refinería de YPF no implica el corte de la ruta 22, en Plaza Huincul