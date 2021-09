Puro amor: la madre murió en el parto y ahora el padre le donó el hígado

En apenas un año y cuatro meses de vida, Pía nació prematura con 32 semanas, perdió a su mamá en el parto y debió ser sometida a un trasplante de hígado en el hospital Garrahan en Buenos Aires. Pese a todas las vicisitudes, la niña se recupera y Carlos Tebes, su padre y donante, solo piensa en salir adelante.

Ambos pasan unos días en Ranchos, provincia de Buenos Aires, a 120 kilómetros de Capital Federal. Sucede que deben regresar periódicamente al hospital Garrahan durante un mes más y Carlos es oriundo de esa localidad y tiene familia. "Nos volveremos a El Bolsón apenas podamos", dijo este hombre de 41 años que vive en esa localidad desde hace 11 años.

Pía nació sietemesina al comienzo de la pandemia del Covid en el hospital Ramón Carrillo, donde permaneció internada en Neonatología durante dos meses. Su madre padecía hepatitis autoinmune y murió en el parto. "Nos habían dicho que era un parto era de riesgo y nos dieron la opción de abortar pero se decidió seguir adelante. Nunca pensamos que iba a tener este final. Pensamos que podía sufrir complicaciones pero no fallecer", dijo.

El trasplante se llevó a cabo el 17 de junio en el hospital Garrahan. Foto: gentileza

Meses después, los médicos detectaron que Pía sufría colestasis, un trastorno del hígado. Del hospital de Bariloche fue derivada al hospital Garrahan por el nivel de complejidad. "En ese momento, los aviones no salían por la cuarentena. De modo que nos trajeron en ambulancia. Nos hicimos todo tipo de estudios para ver si éramos compatibles y finalmente, pude donarle mi hígado. Fui donante vivo", recalcó Carlos.

Me siento muy contento. La felicidad más grande es ayudar a que ella se cuere. Cualquirr padre haría lo posible para que su hijo esté sano", Carlos Tebes.

Dijo que los médicos no estaban del todo convencidos ya que Carlos es el único familiar directo de la beba. "Cuando nos derivaron, jamás me imaginé que iba a necesitar un trasplante. Por suerte, aceptó muy bien el hígado. Solo tuvo un problema en un pulmón porque le entró líquido pero puede pasar en cualquier operación", detalló su padre.

La operación se concretó el 17 de junio pasado. A Pía la cuidó su tía los primeros días hasta que Carlos recibió el alta. "Me sacaron un pedacito de hígado y la vesícula -la tienen que sacar sí o sí para no errarle al corte-. Me dijeron que siga con dieta normal y solo siento una molestia en la panza", contó.

Advirtió que ya tiene ganas de volver a El Bolsón. "Pero hoy estoy en el medio de la nada. Solo tengo que pensar en cuidar a Pía", admitió Carlos, que trabaja en la construcción y hace artesanías en madera que ofrece en la feria. "Mi situación es muy complicada. Vengo zafando con la ayuda de la gente y cobro la asignación. Dos veces por semana tengo que ir al Garrahan y la municipalidad de Ranchos me prestó un auto", comentó.

Carlos Tebes aguarda poder volver a El Bolsón en los próximos meses. Foto: gentileza

Desde el alta médica, Pía ya aumentó más de un kilo. "Los médicos la ven muy bien. Yo también. La estoy alimentando con comidas con cero grasas por el líquido en el pulmón. De a poco, le cambio la leche", dijo.

Este hombre pidió colaboración de la gente y del gobierno para solventar un alquiler o entrar en un plan de viviendas. Tiempo atrás, abrió una cuenta en Rapipago (el código de pago es 9945521010) y Mercado Pago (CBU 0000003100099455210102, alias codos.buje.iban.mp).