Putin reveló que se vacunó contra el coronavirus con la Sputnik V

El presidente ruso, Vladimir Putin, reveló que ya recibió las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Hasta el presente había anunciado que estaba inmunizado sin identificar el fármaco, para evitar apoyar a un determinado producto.

El mandatario también llamó a "escuchar a los expertos" y vacunarse, aunque rechazó una inmunización obligatoria a nivel nacional, pese a que el país reportó récord de muertes por coronavirus por segundo día consecutivo.

"No apoyo la vacunación obligatoria", afirmó en una sesión anual televisada donde responde preguntas de los ciudadanos, a quienes invitó a vacunarse de manera voluntaria, informó la agencia de noticias AFP.

#WATCH | Russian President Vladimir Putin on #SputnikV: My intention was to get protection for as long as possible therefore I made a decision to get vaccinated with Sputnik V. After 20 days the blood test showed a high level of protection. I advise you to get vaccinated. pic.twitter.com/I47694dN6M