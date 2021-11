Qatar le dio la bienvenida a la Selección: izó la bandera argentina

El Comité Supremo que organiza el Mundial Qatar 2022 realizó ayer en Doha la ceremonia de las banderas, en la que izaron la celeste y blanca junto a las de los otros países que clasificaron esta semana para el campeonato del año próximo, en un gesto de bienvenida para todos los hinchas.

Argentina se clasificó para el Mundial 2022 tras el empate con Brasil en San Juan y apenas unas horas después de asegurar su lugar, la bandera celeste y blanca comenzó a flamear en los cielos qataríes, tras la celebración de las banderas con la que Qatar le da la bienvenida a cada una de las naciones que se van clasificando.

Con la presencia de los embajadores y autoridades de cada una de las Embajadas en Qatar, en Doha se izaron las banderas de Argentina junto a las de España, Serbia, Croacia, Inglaterra, Suiza y Holanda, que se suman a las que ya izaron en la primera ceremonia.

More qualified #WorldCup teams' flags were raised in Qatar as the ambassadors of Netherlands – @marjankamstra, Argentina – @manuelpaz84, Spain – Belen Alfaro Hernandez spoke of their anticipation of the event@OnsOranje @NLinQatar @Argentina @embargenqatar @SeFutbol @EmbEspCatar pic.twitter.com/AsIlF1SowN