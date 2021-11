Cuánto cuesta el sueño de ir al Mundial de Qatar 2022: paquetes, vuelos y entradas

Después de la euforia siguió la calculadora: con la Selección clasificada para el Mundial, ¿cuánto cuesta ir a Qatar 2022? Un repaso por los costos de vuelos, entradas, paquetes y alojamientos, teniendo en cuenta dos variables: los que optan por los paquetes y los que arman su propia aventura. De momento, los primeros tienen más información que los segundos. Veamos:

Una recorrida por las propuestas de las agencias de viajes indica que los precios de los paquetes oscilan entre los u$s4.928 hasta los u$s7.869, dependiendo de la cantidad de partidos, el hospedaje y si cuenta o no con las entradas para los partidos, de acuerdo con un reporte de IProfesional. A eso hay que sumarle el valor de los tickets aéreos, aún no disponible por parte de las aerolíneas, aunque se estima que oscilarán entre los u$s 1.300 a costar u$s 2000, según las escalas y el tiempo de viaje elegido.

En el caso de Buteler Viajes ofrece el paquete para los tres primeros partidos y con las entradas incluidas por u$s7.159 (sin aéreo) y cuenta con alojamiento por 13 noches en un hotel de Dubai, con traslados desde esa ciudad a Doha los días de partido, asistencia médica y los tickets para los encuentros de la Selección en categoría 2.

Dato importante: son destinos caros y eso se refleja en el presupuesto de comidas. Si en Europa se calcula un promedio de u$s50 por día para comer, en los emiratos esa cifra asciende al menos a u$s 70 según el mismo informe.

A favor, el metro de Doha, que a su vez recorre las otras ciudades sede cuesta u$s S0,55 y se paga con una tarjeta que debe tener un monto mínimo de carga de u$S2,75. El bus, por otro lado, cuesta de u$ S0,8 a u$S 1,10 dentro de Doha y de u$S 1,20 fuera de la ciudad.

Dubai está a 650 km de autopista de Doha o una hora de avión y por eso muchos de los paquetes harán base ahí: hay más para hacer, más opciones de excursiones y alojamientos.

En el caso de la agencia Rotamund el paquetes es para los primeros dos partidos de la fase de grupos por de u$s4.928: ocho noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en Doha (capital de Qatar y eje de la Copa del Mundo con los estadios en un radio de 60 km), excursiones por la ciudad y el desierto, traslados desde el aeropuerto y hacia los estadios y asistencia al viajero. No cuenta, en este caso, con los aéreos y las entradas. Para los tres partidos de la primera ronda, con doce noches de hotel y los mismos servicios incluidos, el precio del paquete sube a u$s6.317.

Los que arman sus propios viajes están atentos a dos variables claves: conseguir las entradas y los precios de los vuelos. Los tickets aun no están disponibles en la pagina de la FIFA pero se puede tomar como referencia los valores de Rusia 2018: los más económicos estaban a 105 dólares en la fase de grupos.

En cambio, sí están disponibles los paquetes de hospitalidad, que son mucho más caros: el precio de los tickets van desde US$ 950 hasta US$ 34.000 para las etapas más avanzadas.

Si tenés la suerte de poder comprar cuando comience la venta on line, la principal preocupación pasará ser los pasajes aéeros. Hoy las tarifas no están disponibles para noviembre/diciembre de 2022, pero se estima que costarán entre u$s 1300 u$s y 2.000 con escalas. Los que buscarán abaratar costos irán por la combinación más económica desde una ciudad de Europa a Doha o Dubai.

En cuanto a los hospedajes, Qatar ofrece el programa Host a Fan por el que familias qataríes alojarán gratis a los visitantes.

A valores de hoy, se consiguen hoteles en Doha con servicios básicos desde $50 USD por noche para 2 personas a 5 estrellas de 500 dólares.

La web oficial de FIFA adelanta que habrá oferta de hoteles para distintos presupuestos en zonas urbanas o de playa, villa de aficionados estilo Fan Fest, apartamentos y villas más reservadas de 1 a 5 estrellas y hasta cruceros con todo incluido para recorrer las costas del Golfo Pérsico con determinadas paradas. En una sección de la página hay una opción para registrar los datos personales e interés en determinado alojamiento

Otro dato a tener en cuenta para quienes estén en condiciones de hacerlo es que hay opciones atractivas para combinar desde Dubai, como las playas de Tailandia por u$s 1.000 adicionales o nueve días en Turquía por u$s 800 adicionales.