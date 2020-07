Después de conseguir su segunda pole en fila en el circuito de Jerez de la Frontera, Fabio Quartararo comentó que todavía tiene más ritmo para tratar de volver a imponerse en la prueba de mañana por una nueva fecha del Mundial de MotoGP.

El Diablo comenzó el Mundial de forma inmejorable. Ningún piloto de Yamaha largar primero en las dos primeras fechas del Mundial desde que Jorge Lorenzo lo lograra en 2013.

Siete días después de estrenar su casillero de victorias en la categoría de las motos pesadas, Quartararo confía en ser suficientemente competitivo como para sacar más ventaja en el certamen, en el que Maverick Viñales lo escolta a sólo cinco puntos.

Quartararo inyentará aprovechar que el campeón Marc Márquez no formará en una grilla de largada den la que Alex Rins y Cal Crutchlow tampoco están bien en lo físico.

“Fue mucho más difícil que la pasada semana. Mejoramos mucho en ritmo para la prueba; pero la vuelta rápida me costó y no me encontré bien en ningún momento”, destacó Quartararo.

Fabio Quartararo aseguró que tiene algo más en su moto para la prueba de mañana en Jerez. Gentileza.

El Diablo comentó que “el objetivo era meterme en la primera fila y estoy en la pole. Lo bueno es que tengo más ritmo la prueba”.

El año último, en su estreno en el MotoGP, consiguió seis pole, pero no fue capaz de ganar una prueba, algo que en este 2020 lo hizo en la primera fecha, sacándose una pesada mochila de encima, al margen de la tranquilidad que le da tener el contrato firmado con Yamaha oficial para 2021 después de destacarse con el equipo satélite.