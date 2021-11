Qué arriesgaron los políticos de Neuquén en estas elecciones

Las tres agrupaciones políticas que se agenciaron una banca en la Cámara de Diputados de la Nación comenzaron a mirarse el ombligo para balancear las actitudes de sus dirigentes al momento de armar las listas en función del resultado de las urnas.

Al MPN en el poder le surge una oposición interna encarnada en Rolando Figueroa que, en principio, asegura respeto por la gobernabilidad. No porque haya una coincidencia plena sino porque tiene intención de competir por el sillón que hoy ocupa Omar Gutiérrez en dos años más.

En esta última etapa del gobierno provincial se observará la capacidad de intervención que puede quedarle al exgobernador Jorge Sapag, creador de la lista Azul del MPN, que tiene en su mochila una derrota en las PASO con la candidata María Eugenia Ferraresso. En el lado positivo se le reconoce su capacidad para el manejo de la cuestión hidrocarburífera que quedó expuesta en sus cuestionamientos al proyecto de promoción de inversiones que impulsó el secretario de Energía, Darío Martínez.

La no presencia de Sapag en el festejo de Figueroa en las PASO y su acompañamiento en la mesa del poder del domingo, marcó que no está dispuesto a dar un paso al costado a sus 70 años. Tal vez no como candidato pero sí como estratega.

En el Frente de Todos se evalúa el comportamiento que le cupo a Darío Martínez en pugnar por las internas abiertas -desde que se crearon por gobierno nacional no habían sido usadas – para ordenar la convivencia interna de las agrupaciones que lo integran.

El exdiputado nacional y ahora integrante del gabinete no oculta su proyección para competir por la gobernación en 2023 aunque esperaba un comportamiento superior de la lista que encabezó Tanya Bertoldi quien enfrentó un tercer puesto frente a un recién llegado a la política como fue el candidato Carlos Eguía de la CCARI.

La renovación generacional en el Partido Justicialista lo tiene como protagonista con la mitad de los representantes neuquinos en las dos cámaras que le son leales. En los deberes se anota buscar un equilibrio en las agrupaciones internas y esquemas de territorialidad a partir de la radiografía del domingo.

El sector que, en su tiempo, orientó Horacio Pechi Quiroga, demostró síntomas de buena salud en el que pudieron convivir con presiones personales, hasta familiares, para llegar al congreso. De todas formas hay distancia con el resultado de aquella ola amarilla que lo supo arrastrar a David Schlereth a nivel provincial y oxígeno en la ciudad de Neuquén que mostró nuevas figuras, aunque en segundo lugar.