Kogan sobre la ley de promoción: Gutiérrez es la «única voz discordante»

El proyecto de ley de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas es el centro de la polémica entre el gobierno provincial y el nacional. Y también fue el principal eje de las campañas electorales para diputados que terminaron ayer. Ariel Kogan, asesor presidencial, en en declaraciones al programa Vos a Diario de RN RADIO (89.3), aseguró que el único que se opone es el gobernador Omar Gutiérrez, acompañado por el exgobernador Jorge Sapag.

El centro del debate pareciera estar planteado en el artículo 90 del proyecto de ley. Quienes están en contra aseguran que avanza sobre la potestad de las provincias en las áreas hidrocarburíferas.

«La verdad que pareciera ya casi, una cosa ridícula y anecdótica, una ley que tiene más de 110 artículos, que además lo que prevé es mayor actividad, más trabajo para la gente, más cantidad de contratos para las Pymes y empresas regionales, no solamente de Neuquén, de toda la zona», señaló Kogan sobre la discusión planteada.

Y agregó: «Y, sobre todo, por las últimas declaraciones del gobernador, cogió el velo el gobernador, toda esa reivindicación, en teoría, avasallada por la ley quedó en segundo lugar, y el primer problema en realidad era defender los intereses de algunas empresas».

En ese sentido, precisó que la ley «puede beneficiar en conjunto los intereses de la comunidad, y puede beneficiar menos los intereses particulares de algunas empresas que, por supuesto, su interés último, y está bien que así sea, es maximizar sus beneficios».

«El artículo 90 en esta ley, puede estar o no estar, y da lo mismo. Le da lo mismo a la provincia y le da lo mismo a la Nación. Es un artículo de mera forma, que lo único que hace, es cambiar en la actual ley, 17319, el nombre de la autoridad de aplicación. Antes se llamaba Ministerio de Energía y Minería, y ahora se llama Secretaría de Energía. Eso es todo, y a partir de ahí, se han hecho una serie de elucubraciones, la verdad que no tienen ningún sentido, no afectan el espíritu de la ley, ni los efectos que va a tener la ley, y además es, a todas luces, totalmente prescindible«, resaltó el asesor presidencial sobre el artículo en cuestión

Y añadió que «ya se lo explicamos al ex gobernador, Jorge Sapag, que estábamos absolutamente dispuestos (…) a incorporar cualquier cláusula o cualquier párrafo que sobreabunde o sobre explique y los deje tranquilos que de ninguna manera el estado nacional tiene ninguna intención, ni va a avanzar sobre las potestades y la jurisdicción que tienen las provincias».

Kogan subrayó que «no hay ningún revuelo en Neuquén», sino que se trata de «un error de interpretación». «El gobernador está enojado, tendrá sus motivos para defender intereses de alguna empresa en particular«, lanzó. Y argumentó: «no tiene ningún sentido ni fundamento del gobernador, pero me parece bien. Puede querer defender intereses de alguna empresa en particular y está en su derecho».

«El gobierno nacional también está en su derecho, de defender los intereses de los consumidores y usuarios de combustibles, que son los que deberían pagar más caro, si alguna empresa se sobre beneficia, porque se benefician todas», destacó.

El asesor presidencial además confío que «todos los gremios del país respaldan plenamente esta ley» y que «todos los CEOS de las empresas productoras que están en Neuquén» también lo hacen. «Salvo uno que está callado, todos los demás se han expresado públicamente…no es un problema y un ruido en Neuquén. Es el gobernador de la provincia, y el ex gobernador de la provincia, como escudero, y me parece muy bien. Pensarán lo mismo», indicó.

Y resumió: «la verdad que hay una sola voz discordante en todo el país y es el gobernador de la provincia, perdón, dos, y el ex gobernador, no, no hay más voces discordantes«.

