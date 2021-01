Qué dijeron los protagonistas tras el Boca-River

En un partido lleno de emociones y con muchos aspectos para analizar desde el juego, los protagonistas contaron cómo vieron el desarrollo y cada uno sacó sus conclusiones.

“Me parece que hicimos un buen partido, en el primer tiempo estábamos dominando, generamos y ellos en la primera convirtieron. Nunca bajamos los brazos, lo fuimos a buscar. Lamentablemente al final nos empataron”, afirmó Nacho Fernández.

Respecto al esquema defensivo de Boca, el volante señaló: “No sorprende, nosotros tenemos una forma de jugar y la respetamos en todas las canchas, Boca tiene la suya”.

Paulo Díaz también hizo mención a ese aspecto y expresó: “Así venían jugando, no nos sorprendió nada, los miramos. Buscan los pelotazos al espacio”.

El chileno estuvo en duda porque arrastraba un problema físico en la cadera y terminó con una molestia, aunque llevó tranquiliad. “Tengo un poco lastimado los gemelos, no pude seguir corriendo, es parte de la lesión que tuve y no poder entrenarme en la semana, pero no es nada”, dijo el zaguero de su selección.

“Más allá de la expulsión de Campuzano manejamos el partido igual, con uno más fue favorable. Después con la expulsión de Enzo ellos se metieron de vuelta en el partido”, redondeó Nacho.

El Millonario tuvo más del 70% de la posesión pero no siempre pudo trasladar ese dominio en chances de gol. “Propusimos constantemente, tuvimos la pelota y nos faltó ser más punzantes para crear más situaciones. Ellos en la única llegada hicieron el gol”, analizó Javier Pinola al respecto.

Sobre ese tema, Carlos Izquierdoz aseguró: “La posesión es relativa, si vos no sabés generar y sorprender al rival no sirve de nada. Nosotros no sufrimos, la posesión de ellos era posicional, estaba controlada".

"En el segundo tiempo con la expulsión se nos vinieron, sabíamos que iban a jugar por adentro y terminar por bandas para tirar centros, así fueron los goles. Con amor propio pudimos empatar. No es lo que queríamos pero viendo como se presentó el partido estuvo bien”, agregó el defensor xeneize.

Los dos goleadores de Boca hablaron sobre sus anotaciones.

“Carlos me puso un gran pase y pude definir bien. Fue un partido difícil, los dos hicimos un esfuerzo grande”, comentó Sebastián Villa.

“Fui al segundo palo, pasó entre medio de los defensores y me la encontré de frente. Le había dicho a mis compañeros que me la tiraran ahí”, contó Ramón Wanchope Ábila.

