¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Contesta Marianela García Pérez

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.





En este contexto, decidimos adaptar la consigna y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.

En esta oportunidad, nuestra invitada a la sección es la pianista Marianela García Pérez, integrante de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro y de numerosas propuestas de Fundación Cultural Patagonia.

“A mí la cuarentena me tomo desprevenida, no tanto al inicio en marzo, pero sí en su continuidad. Las primeras semanas fueron una locura, comenzar el año laboral me costó y realmente fue un desafío. Hoy, luego de cuatro meses siento que estoy organizada, el día transcurre entre variadas actividades y disfruto de estar en casa”, explica la música.





Al mismo tiempo, Marianela asegura que uno de sus imprescindibles son las plantas: “Desde muy pequeña me gustaron las plantas. Hoy en día, tengo muchas y me entretiene cuidarlas y dedicarme a ellas”.

Repasamos entonces los imprescindibles de la pianista:



El piano



“Como siempre, el piano ocupa gran parte de mi día, desde momentos de trabajo, de estudio, de ensayo y hasta momentos de ocio y placer.

El piano es mi forma de expresarme y de compartir arte”, expresa Marianela García Pérez.



El mate



“Mi gran compañero, antes, durante y después de mis actividades. Enfrentar cada día con el mate hace que todo transite por la “normalidad” de compartirlo cada día con los seres queridos. Si bien no es posible compartirlo, el mate te hace sentir acompañado”.



Internet



“Si no lo tuviera, me habría adaptado de otra manera, pero me ayuda en todos los aspectos: a contactarme con mis seres queridos, dar a conocer mi quehacer artístico, dar mis clases, estudiar y escuchar música”.



La cocina



“Al estar en casa sentí la necesidad de incursionar en la cocina. Miro programas de recetas, hago listas de compras e intento cocinar siempre, y aunque aún no me salga bien descubrí que me gusta. Con práctica todo mejora”.