No estar bien también está bien: ¿Cómo evitar la positividad tóxica?

En plena pandemia y malestar social generalizado, parece que por estos días las banalidades reconfortantes son ineludibles. “Todo va a estar bien”. “Podría ser peor”. “Mira el lado positivo”.





Pero aunque tengan muy buenas intenciones quienes caen en ese tipo de frases, los expertos advierten sobre los problemas de exagerar la tendencia “good vibes only” (“solo buenas vibras”). Demasiada positividad forzada no solo es de poca ayuda, dicen, sino que puede llegar a ser tóxica.

“Si bien cultivar una mentalidad positiva es un poderoso mecanismo de defensa, la positividad tóxica surge de la idea de que la mejor o única manera de lidiar con una mala situación es darle un giro positivo y no detenerse en lo negativo”, afirmó Natalie Dattilo, psicóloga clínica de salud del Brigham and Women’s Hospital en Boston. “Es el resultado de nuestra tendencia a menospreciar las experiencias emocionales negativas y sobrevalorar las positivas”.

Con datos que indican que la ansiedad y la depresión, entre otros problemas de salud mental, se han incrementado a niveles históricos en los últimos meses, añadirle a eso positividad tóxica podría solo agravar la creciente marea de emociones negativas, al evitar que las personas trabajen en resolver de forma saludable los problemas serios que están experimentando.

Sin embargo, las personas que son genuinamente efusivas y optimistas no son el problema. “El problema es cuando las personas son obligadas a parecer o ser positivas en situaciones donde no es natural; o cuando existe un problema que legítimamente necesita ser atendido y que no puede serlo si no se lidia con el hecho de que hay una angustia o necesidad”, dijo Preston.



Muchas veces es preferible afrontar las sensaciones negativas y ponerlas en palabras en vez de practicar un positivismo tóxico.



Tomemos, por ejemplo, las emociones negativas derivadas de la situación actual. Negar, minimizar o invalidar esos sentimientos a través de presiones externas o tus propios pensamientos puede ser “contraproducente y dañino”, aseguró Dattilo.

“‘Mirar el lado positivo’ frente a una tragedia o situaciones difíciles como enfermedades, falta de vivienda, inseguridad alimentaria, desempleo o injusticia racial es un privilegio que no todos tenemos”, dijo. “Así que promulgar mensajes de positividad niega un sentido muy real de desesperación y desesperanza, y eso solo aliena y aisla a los que ya están teniendo dificultades”.

Interiorizar ese tipo de mensajes también puede ser dañino, afirmó: “Nos juzgamos por sentir dolor, tristeza, miedo, lo cual después nos produce sentimientos como vergüenza y dolor. Solo terminamos sintiéndonos mal de sentirnos mal. De hecho, eso paraliza cualquier progreso, sanación o resolución de problemas”.

Investigaciones han demostrado que aceptar las emociones negativas, en vez de evitarlas o desestimarlas, puede en realidad ser más beneficioso para la salud mental de una persona a largo plazo. Un estudio de 2018 examinó el vínculo entre la aceptación emocional y la salud psicológica en más de 1,300 adultos y encontró que las personas que habitualmente evitan reconocer emociones desafiantes pueden terminar sintiéndose peor.



Natalie Dattilo, psicóloga clínica de salud del Brigham and Women’s Hospital en Boston, experta.



“Las personas que tienden a no juzgar sus sentimientos, a no pensar en sus emociones como buenas o malas, a no intentar evitar o distanciarse entre ellas y sus emociones, tienden a tener una mejor salud mental en general”, afirmó Brett Ford, profesora adjunta de psicología de la Universidad de Toronto y autora principal del estudio.

Hay varias maneras de afrontar sentimientos negativos sin tener que caer en la positividad tóxica. Es importante que las personas normalicen e identifiquen sus experiencias mientras eliminan cualquier expectativa de que tienen que sentirse mejor, dijo Dattilo: “Está bien no estar bien”.

Jaime Zuckerman, psicóloga clínica acreditada, recomienda técnicas de conciencia plena que le permitan a las personas aceptar sus emociones. “No hay apuro por tener que hacer algo para huir del momento presente”, dijo. “De hecho, mientras más hagas eso, más ansiedad y malestar sentirás. Está bien no saber qué hacer contigo mismo”.

“Esperar que este momento va a ser ideal para mejorarte y cambiar, eso es positividad tóxica”, agregó. “No hay nada malo en intentar sacar el mayor provecho de la situación, pero es diferente. Es aceptar la situación como es y hacer lo mejor que puedas con eso, mientras que la positividad tóxica es evadir el hecho de que estamos en una mala situación”.





“Está bien tener una perspectiva positiva y optimista y al mismo tiempo sentirse triste”, dijo. “Podemos sentirnos tristes y estar de duelo, y aún así mirar hacia el futuro. Ambas cosas son necesarias para una perspectiva saludable y una sensación de bienestar”, cerró Dattilo.

Por Allyson Chiu, The Washington Post



El uso del lenguaje apropiado, una clave



Según Debra Kaysen, profesora de psiquiatría y ciencias de la conducta en Standford, “usarel lenguaje apropiado es igual de crítico que evadir la positividad tóxica”.

“Realmente se trata sobre mantener la atención en la otra persona”, dijo Kaysen. “Le estás dando a esa persona un espacio donde de verdad puede expresar sus emociones, antes de brincar a intentar solucionar su situación”.

Kaysen sugiere preguntar primero a la otra persona qué tipo de apoyo le gustaría recibir, y asegurarte de validar sus emociones mientras refuerzas el hecho de que estás allí para ella.

“Algo que puedes preguntar es ‘¿qué sería más útil para ti?’. Decir cosas como: ‘Sí, esta es una situación realmente difícil’” agregó Kaysen.

Dattilo reafirmó esto y aseguró que es necesario “una estrategia más balanceada a la manera en que entendemos cómo nos sentimos y qué hacemos al respecto”.