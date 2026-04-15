Ejercicio esencial: 4 claves para un envejecimiento saludable y funcional

A medida que sumamos décadas, el mantra de salud evoluciona de «verse bien» a «funcionar bien«. Según investigaciones recientes de instituciones como AARP y el American College of Sports Medicine, depender de una sola actividad —como caminar— resulta insuficiente para mitigar el declive biológico natural. «Caminar es excelente para el corazón, pero no aborda la pérdida de densidad ósea ni la potencia muscular«, advierte Peter Ronai, fisiólogo del ejercicio.

Para un envejecimiento saludable, la ciencia propone un enfoque cuadrangular que combine fuerza, capacidad aeróbica, movilidad y estabilidad, garantizando así una transición hacia la vejez con independencia y plenitud.

Entrenamiento de fuerza: el motor del envejecimiento saludable

A partir de los 30 años, la masa muscular disminuye hasta un 8% por década, ritmo que se acelera tras los 60. El entrenamiento de fuerza es el antídoto directo contra la sarcopenia y la osteoporosis.

De acuerdo con un estudio de 2025 publicado en Archives of Gerontology and Geriatrics, los ejercicios de resistencia no solo preservan el músculo, sino que reducen la presión arterial en adultos mayores.

Las sentadillas son pilares del envejecimiento saludable.-

Movimientos simples como sentadillas, flexiones contra la pared o el uso de bandas de resistencia son pilares del envejecimiento saludable, ya que facilitan tareas cotidianas como cargar las compras o subir escaleras.

Ejercicio aeróbico y cardio: vitalidad para el corazón y el cerebro

El cardio o ejercicio aeróbico (nadar, andar en bicicleta o caminar rápido) es esencial para compensar la disminución de la función cardiopulmonar. Investigaciones publicadas en JAMA Network Open en 2025 revelaron que mantener niveles altos de actividad física reduce en más de un 40% el riesgo de demencia.

El ejercicio cardio compensa la disminución de la función cardiopulmonar.-

Además de fortalecer el corazón, el cardio promueve un envejecimiento saludable al combatir el aislamiento social y la depresión.

Lograr que el corazón bombee con regularidad es, según los expertos, «loción para el sistema circulatorio» y un protector cognitivo inigualable.

Flexibilidad y movilidad: el secreto de las articulaciones jóvenes

La movilidad es la capacidad de mover los segmentos del cuerpo en su rango completo, algo vital para actos tan sencillos como abrocharse un cinturón de seguridad. Con el tiempo, las articulaciones tienden a la rigidez; por ello, la flexibilidad es un componente crítico del envejecimiento saludable.

El yoga ayuda con la flexibilidad y la movilidad en adultos mayores.-

Disciplinas como el yoga o el taichí actúan como lubricantes naturales para las articulaciones, mejorando la postura y disminuyendo los síntomas de la artritis. Mantener la flexibilidad no solo reduce el dolor crónico, sino que permite que el cuerpo responda con agilidad ante imprevistos físicos.

Entrenamiento de equilibrio: prevención de caídas y estabilidad

El equilibrio suele declinar por la pérdida de visión, audición o fuerza muscular. Trabajar la estabilidad es un componente no negociable para la prevención de fracturas de cadera y otras lesiones graves. «El equilibrio y la fuerza están entrelazados«, señala Anthony Wall, del American Council on Exercise.

Entrenamiento de equilibrio para mejorar la estabilidad de adultos mayores.-

Pequeños retos diarios, como pararse en una sola pierna durante el cepillado dental, entrenan al cerebro y al cuerpo para mantener el centro de gravedad. Al integrar el equilibrio en la rutina, el envejecimiento saludable se traduce en una mayor confianza al caminar y entrar o salir de vehículos.