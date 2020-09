¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Responde Laura Covicchi

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.





En este contexto, decidimos adaptar la consigna y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.

En esta oportunidad, nuestra invitada a la sección es la violonchelista Laura Covicchi, integrante del Ensamble de Música Popular de Fundación Cultural Patagonia (FCP).

Sobre sus imprescindibles, Laura resalta que “además del chelo, que es un instrumento que nunca deja de sorprenderme con su sonoridad, a veces me gusta “rascar” la guitarra, con alguna nueva o vieja canción que se me antoja o viene a la memoria. La música me acompaña durante todo el día. Siempre escucho alguna banda o artista nuevo, o algún género musical que no conozco. Por supuesto que sigo escuchando y escuchando bandas y músicos legendarios. Compartimos mucha música en casa. Somos muy melómanos”.





Repasamos, entonces, los imprescindibles de Laura Covicchi durante estos días de cuarentena.



La familia



“Estar acompañada de los seres queridos y no perder el vínculo con muchos amigos es vital para mí. La videollamada es algo frecuente, y los audios van y vienen durante toda la semana. Mi hijo y nuestra gata “La Negra”, hacen que mi vida tenga un sabor muy particular”.



Conectividad



“La computadora, el celular, son esenciales para mí en este momento. Además de servirme para estar conectada con mis seres queridos, con el trabajo y con mis estudiantes, son herramientas que utilizo para grabarme, editar, escribir música, estudiar, tomar clases”.



Las plantas



“Siempre amé las plantas, y ahora hacer plantines con mi hijo, de distintas verduras, de flores y ver cómo crecen, es un momento muy terapéutico. El contacto con la tierra, aprender sobre las plantas… la magia de la naturaleza”.



La actividad física



“Caminar, andar en bici, disfrutar del solcito, hacer algo de yoga y gimnasia, me permiten estar con buena energía, que a veces es algo difícil de sostener en estos momentos de aislamiento”.