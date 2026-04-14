Menos crecimiento y más inflación: el nuevo diagnóstico del FMI para la economía de Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó nuevas estimaciones para la economía argentina y modificó en gran medida el panorama esperado para este 20926. Entre los datos de su informe de Perspectivas Económicas Globales, Argentina podría pasar a mostrar un crecimiento de 3,5% en el PIB, medio punto porcentual menos que lo previsto en octubre, y una inflación anual esperada del 30,4%, casi el doble de la proyección anterior.

El diagnóstico del FMI para la economía de Argentina

La actualización llega en un contexto global que el FMI describe como atravesado por un «choque de oferta negativo» y un fuerte encarecimiento de los costos internacionales por el conflicto en Medio Oriente.

El recorte en la expectativa del crecimiento para Argentina se produce luego de seis meses en los que el organismo había anticipado una recuperación más dinámica. En el mes de octubre, el reporte marcaban un avance del PIB en 4,0% para este año, pero la nueva proyección de abril rebaja la cifra a 3,5%.

Para el FMI la diferencia porcentual responde al impacto de la menor demanda global y las dificultades provocadas por la guerra y el cierre de rutas comerciales, factores que afectan de forma directa a la velocidad del rebote económico.

En contraste con este recorte, la proyección de inflación sufrió un salto más pronunciado. El informe pasado ubicaba la suba de precios en 16,4%, sin embargo la actualización de abril lo elevó al 30,4%. Esta diferencia refleja que las condiciones externas han amplificado la persistencia de la inflación en el país.

El organismo internacional atribuye el ajuste a los efectos multiplicadores de los aumentos de los costos de energía y transporte a nivel global, en el caso argentino se potenciaron.

Por otra parte el Fondo Monetario también presenta comparaciones regionales. De esta manera se mostró que las previsiones del organismo muestran que, a pesar del recorte, Argentina mantiene un crecimiento esperado por encima del promedio de América Latina.

El FMI estima un aumento del 2,3% para el conjunto de América Latina y el Caribe, mientras que países como Brasil y México registrarían subas del 1,9% y 1,6%, respectivamente. En cambio Chile, mejora su estimación a 2,4%.

En el resto de América del Sur, las cifras muestran matices. Perú se eleva levemente sa 2,8%, Ecuador pasa de 2,0% a 2,5% y Paraguay avanza de 3,7% a 4,2%. En tanto Venezuela destaca por el mayor salto, al revisar el FMI su proyección de -3,0% a 4,0%; y Uruguay experimenta una baja de 0,6 puntos junto a El Caribe muestra una corrección negativa de 2,5 puntos.

Con información de Infobae