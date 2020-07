¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Responde Verónica Ose

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro. En este contexto, decidimos adaptarlo y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.





En esta oportunidad, nuestra invitada a la sección es Verónica Ose, bailarina integrante del Ballet Español y Folclórico de Fundación Cultural Patagonia.

“La cuarentena nos enseñó a vivir adentro, a aplicar nuevos métodos virtuales y, lo más importante, a conectarnos como familia, generando momentos únicos de alegría y buen humor que, en la rutina habitual, el tiempo, al ser efímero, no lo permite y, en mi caso, el encuentro era a la noche, por lo tanto, lo disfrutamos muchísimo”, cuenta Verónica.





Además, asegura que entre los imprescindibles, la tabla “es lo que más estoy usando. Es mi mini escenario, donde estudio, doy clases y practico para los futuros espectáculos de FCP. Por las tardes, dicto las clases y mis hijos ayudan con los quehaceres del hogar. Finalizando la tarde, entreno y zapateo, ya que es una rutina diaria ; y tomo clases virtuales de danza”.

Repasamos, entonces, los imprescindibles de Verónica:



Internet



“Es la única forma con la que uno puede conectarse tanto en el trabajo como en la escuela y también el entretenimiento. Al principio, tuve el desafío de aprender para avanzar en el ámbito laboral y profesional. Sabía lo simple, pero ahora hago videos, los edito, etc.”.



El mate



“En la familia somos muy materos, es nuestro momento de charlas, y también me acompaña en el estudio. Al principio, me costó entender que no podía salir, ya que mi trabajo me exige estar mucho tiempo fuera de casa. Tuve momentos de enojo y tristeza”.



Celular



“Es la forma de comunicarme con mi familia, me ayuda a escuchar música y a hablar con mis alumnos. La verdad es que uno se fue adaptando a esta nueva forma de vivir, y el celular es un gran compañero para seguir conectados”.



Pantuflas



“Es la moda en nuestra familia y está presente en nuestra rutina. Nos levantamos temprano junto a mi marido Diego. Armo clases virtuales, estudio o preparo algún video solicitado; y a la vez ayudo a mis hijos con los deberes”.