¿Qué podemos ver por streaming? Acá, cuatro recomendados

Fauda (Netflix)



Considerada por “The New York Times” como una de las mejores series internacionales de 2017, Fauda tomó notoriedad al ser adquirida por Netflix. Es una serie israelí, estrenada en el verano de 2015 y creada por Lior Raz y Avi Issacharoff.

Cuenta con 3 temporadas, con 12 capítulos de aproximadamente 45 minutos cada una, lo que nos garantizará varias horas de entretenimiento en casa.





¿De qué trata? Básicamente, Fauda cuenta las experiencias personales vividas por los dos creadores de la serie mientras cumplían el servicio militar en la Unidad Duvdevan de las Fuerzas de Defensa de Israel.

La historia es protagonizada por “Doron”; un comandante que busca capturar a un peligroso terrorista conocido como “El Pantera”.



Hollywood (Netflix)



La nueva apuesta de Ryan Murphy, el director de “Glee”, “American Horror Story” y “Eat, Pray, Love” entre otras, que fue estrenada el pasado 1° de mayo.

Es protagonizada por David Corenswet, Darren Criss, Laura Harrier, Joe Mantello, Dylan McDermott, Jake Picking, Jeremy Pope, Jim Parsons, Samara Weaving, Holland Taylor y Patti LuPone.





“Tras la Segunda Guerra Mundial, un grupo de ávidos aspirantes a actores y cineastas hará casi cualquier cosa por cumplir sus sueños en la industria del espectáculo de Hollywood”, explica la descripción oficial de Netflix.

Cuenta con 7 episodios, y en todos participa también como guionista Ian Brennan, quien históricamente trabajó junto a Ryan Murphy. Muy interesante la estética y la historia.



Midsommar (Amazon Prime Video)



Estrenada en 2019, es una película de terror dirigida por Ari Aster y protagonizada por Florence Pugh. Cuenta con una crítica súper positiva y tuvo una recepción impecable del público.





“Luego de una tragedia familiar, una joven pareja estadounidense se une a unos amigos en un festival de verano en una remota aldea sueca. Lo que empieza como unas vacaciones de verano sin preocupaciones toma un giro siniestro cuando los aldeanos insulares invitan a sus invitados a participar en festividades que se vuelven cada vez más inquietantes y visceralmente perturbadoras”, explica la descripción de Amazon.



Wonder (Amazon Prime Video)



Estrenada a fines de 2017, y basada en un libro de 2012 que arrasó con las ventas, Wonder es protagonizada por Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay.





“Basada en el bestseller del New York Times, WONDER cuenta la inspiradora y alentadora historia de Agust Pullman. Nacido con deformaciones faciales que hasta ahora le impedían ir a una escuela primaria, Auggie se convierte en un héroe poco común cuando entra al quinto grado. Tanto su familia como sus compañeros de clases y la comunidad en general luchan por encontrar la compasión y la aceptación, el extraordinario viaje de Auggie los unirá y les probará que no puedes mezclarte cuando naciste para sobresalir”, reza la descripción de Amazon Prime Video. Una historia emocionante para disfrutar en familia.