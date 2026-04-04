Doble alegría argentina: Marco Trungelliti y Mariano Navone avanzaron a las finales de Marrakech y Bucarest

Se viven días de ensueño en el tenis argentino. Este sábado, la jornada comenzó con la gran victoria de Mariano Navone. La Nave derrotó por 5-7, 7-6 y 7-5 al neerlandés Van de Zandschulp y avanzó a la gran final del ATP 250 de Bucarest. En la definición se verá las caras contra el ganador de Marozsan – Merida.

El argentino oriundo de 9 de julio buscará su primer titulo en Rumania, un país que le trae buenos recuerdos. Aquí disputó la final en 2024. Tras esta gran semana, saltará al menos hasta la 46° colocación del ranking mundial.

Navone vive su mejor semana de la temporada.

La sorpresa del día fue el triunfazo de Marco Trungelliti en Marrakech. El santiagueño vive su mejor semana en su carrera profesional. Luego de que este viernes entrara por primera vez al top 100, el tenista de 36 años venció al italiano Luciano Darderi, máximo candidato en el torneo y campeón defensor, por 6-4 y 7-6, y clasificó a su primera final en el circuito ATP.

En la definición, se medirá frente al español Rafael Jodar, que venció en semifinales al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-2 y 6-1. El juvenil de 19 años también tendrá su primera experiencia en esta instancia.

Con esta tremenda performance en Marruecos, «el hombre Qualy» se ubica en la 75° ubicación del ranking en vivo y podría escalar más posiciones si obtiene el título. Además, ya tiene su boleto asegurado para el cuadro principal de Roland Garros.

Finalista asegurado en Houston y Ortenzi juega en Colombia

Este sábado habrá al menos otro finalista argentino. A partir de las 13 horas, Thiago Tirante (83°) y Román Burruchaga (83°) saltarán al Court Central del torneo de Houston y uno de los dos accederá a la final. Será su primer enfrentamiento en el circuito ATP. Del otro lado saldrá un finalista estadounidense, entre Tommy Paul y Frances Tiafoe.

Ambos llegan a esta instancia con grandes triunfos a dos locales: Tirante derrotó a Ben Shelton, el mejor preclasificado del certamen, por 6-7, 6-3 y 6-4 y sumó su primera victoria ante un Top Ten. Por otro lado, el hijo de Jorge Burruchaga le ganó 7-5 y 6-4 a Learner Tien.

Tirante logró el mejor triunfo de su carrera ante Shelton.

Además, Jazmín Ortenzi protagonizará una de las semifinales del ATP 250 de Bogotá. La argentina, 206° del ranking mundial, enfrentará desde las 13 a la checa Bouzkova (26°). De esta forma, podría haber 4 finalistas argentinos este domingo en los diferentes torneos del calendario tenístico.