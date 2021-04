Quedan los últimos egresados en Bariloche y más de 100 están aislados

A pesar de que ya rige la prohibición de realizar viajes de egresados, en Bariloche aún quedan grupos de estudiantes que fueron autorizados a completar su estadía y otros que permanecen aislados por contagios de coronavirus.

El decreto del presidente Alberto Fernández que entró en vigencia el viernes pasado, con una serie de restricciones y medidas para afrontar la segunda ola de coronavirus, puso el foco en los viajes grupales y entre ellos los egresados. Pero esa disposición hablaba de nuevos viajes y tras conversaciones entre el sector estudiantil y el Gobierno se permitió que los grupos que ya se encontraban en la ciudad, completen su estadía programada y realicen todas las actividades previstas.

Gastón Burlón, secretario de Turismo local, dijo a RÍO NEGRO que entre hoy y mañana se terminan de retirar los últimos grupos de egresados. Admitió que hay muchos que permanecen aislados en hoteles por contagios de coronavirus y contactos estrechos, pero remarcó que “ninguno requirió una cama de un centro médico”.

Este diario pudo conocer de otras fuentes que hay alrededor de 120 estudiantes aislados. La cifra es alta porque se trata de viajes en “burbuja”, donde los grupos numerosos se desplazan juntos sin mayores medidas preventivas. Su situación equivaldría a la de “conviviente”.

El intendente Gustavo Gennuso se lamentó la decisión adoptada por Nación respecto a los viajes de egresados aunque dijo que los “fundamentos epidemiológicos” no los puede cuestionar. Solo esgrimió que a su entender hubo mensajes erróneos. “Las grandes empresas hicieron todo por no brindar el servicio, si hubieran venido en enero y febrero como les pedíamos, no tendríamos este problema ahora”, señaló.

El jefe comunal apuntó su malestar a la mayor operadora de estos viajes, Travel Rock, que comenzó a reprogramar sus contingentes a partir de abril y antes de que se cumpla una semana del arribo de sus grupos, anunció su abrupta cancelación, alegando una situación sanitaria que en ese momento no era tal. Dos días más tarde se emitió el decreto que prohibía todos los viajes grupales en el país.