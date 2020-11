Quién es el diseñador de la “casa de latas de tomate” en Bariloche

Manuel Rapoport cuenta que cuando volvió a Bariloche en plena crisis del 2001, después de haber estudiado Diseño Industrial en Córdoba y haber pasado un año en Barcelona, decidió abrir el estudio Designo Patagonia. Lo hizo junto a su colega Martín Sabattini porque “resultaba imposible conseguir trabajo en alguna empresa”.

El emprendimiento, un estudio diseñador y productor de muebles y objetos de iluminación y para el hábitat, no solo funcionó sino que trascendió las fronteras. Uno de sus productos, el llamado banquito matero, forma parte de la colección de diseño industrial del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

En un principio, Manuel había decidido estudiar ingeniería aunque no estaba del todo convencido. “Faltaba esa parte creativa. En uno de mis viajes a Córdoba, se me ocurrió visitar la carrera de diseño industrial que se había conformado hacía muy poco. Me anoté y la disfruté mucho”, reconoció el barilochense de 47 años.

El banquito matero forma parte de la colección de diseño industrial del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Foto: gentileza

De regreso en Bariloche y con la puesta en funcionamiento de Designo Patagonia, poco a poco los jóvenes diseñadores se fueron haciendo conocidos. “Lo más icónico fue nuestro banquito matero que ha recorrido el mundo a través de ferias internacionales y es parte de la colección del Museo de Arte Moderno”, destacó orgulloso Rapoport y añadió que “incluso, recibió el sello de buen diseño”.

Gran parte de sus productos se venden en el país y algunas líneas, incluso, se exportan a Europa y Estados Unidos.

En los últimos años, los diseñadores también avanzaron en proyectos paralelos. “Hicimos un trabajo con el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), de Esquel, para diseñar el mobiliario escolar para Tierra del Fuego con madera de lenga, su recurso natural”, destacó Rapoport.

También reconoció proyectos “alocados” como “El Monstrumento”, presentado en la Bienal Experimenta Design de Amsterdam, en Holanda, en 2008. Se trataba de un juego/instrumento para espacios públicos adosado a una luminaria estándard de una plaza.

Además de los proyectos de reciclaje, también se abocaron a un trabajo de índole social con capacitaciones para el sector artesanal y para emprendedores de la región. “Creemos que el diseño es fundamental para esas economías por eso, tratamos de transmitir herramientas a personas que las pueden necesitar”, señaló.

En los últimos dos años, fueron capacitadores y curadores en el Programa de Fortalecimiento de la Ruta de Comercialización Rural de la Zona Andina Río Negro que involucra a Villa Llanquín, Bariloche, Río Villegas, El Foyel y El Bolsón.

El proyecto fue desarrollado por la fundación “Construyendo Proyectos Barriales” y contó con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El resultado fue un Manual de Diseño para Artesanos, dos cuadernillos con estrategias para mejorar la comercialización en los circuitos, que se pueden descargar on line.