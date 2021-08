Quiénes son los 70 investigados por el «Vacunatorio Vip» del Gobierno nacional

El fallo que revierte parte de la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti, que sostuvo que quienes recibieron vacunas cuando supuestamente no les correspondía no cometieron delito, volvió a poner en foco a las 70 personas que recibieron dosis de la Sputnik V sin respetar el orden que había establecido el propio Gobierno de Alberto Fernández.

En su resolución, la jueza había marcado una diferencia entre los cuestionamientos éticos y los penales. En cambio ordenó profundizar la investigación para saber qué responsabilidad penal pesa sobre el ex ministro de Salud Ginés González García, que debió renunciar ante el escándalo.

La jueza había ordenado archivar la investigación penal sobre 65 personas que integraban la lista de las 70 que recibieron dosis de la Sputnik V cuando aún la vacuna solo estaba destinada a los grupos estratégicos que dispuso el Ministerio de Salud y no había una convocatoria abierta.

Hoy la Cámara Federal dispuso la reapertura de la causa por la supuesta vacunación de privilegio. Ordenó investigar a los que recibieron las vacunas en el ministerio de Salud y Hospital Posadas y además profundizar la responsabilidad de los funcionarios que posibilitaron esa vacunación.

Quien encabeza la nómina es el presidente Alberto Fernández, quien se vacunó públicamente el 23 de enero pasado. De la misma manera lo hicieron sus colaboradores más cercanos:

• Julio Vitobello (secretario General de Presidencia)

• Juan Pablo Biondi (Secretario de Comunicación de Presidencia)

• Marcelo Martín (Subsecretario de Comunicación de Presidencia)

• Esteban Collazo (fotógrafo presidencial)

• Nicolás Ritacco (Director General de Audiencias de Presidencia)

Entre los ministros de su gabinete figuran:

• Ginés González García (ex ministro de Salud) (se vacunó públicamente el 21 de enero)

• Martín Guzmán (Economía)

• Felipe Solá (Relaciones Exteriores). Según él mismo manifestó, se vacunó con el turno correspondiente en el Hospital Posadas.

Otros funcionarios:

• Carlos Zannini (Procurador del Tesoro)

• Daniel Scioli (Embajador en Brasil)

• Sergio Chodos (Representante de Argentina y el Cono Sur ante el FMI)

• Jorge Neme (Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería)

• Oscar Domingo Peppo (Embajador en Paraguay)

• Melina Mallamace (jefa de Gabinete del Ministerio de Economía)

Carlos Zannini dijo que no se arrepentía de haberse vacunado en forma irregular.



Personal del Ministerio de Salud



• Lisandro Bonelli (ex jefe de Gabinete de Ginés González García)

• Martín Sabignoso (secretario de Equidad)

• Arnaldo Medina (Secretario de Calidad en Salud)

• Horacio Insúa (área de prensa)

• Eugenio Zanarini (Superintendente de Servicios de Salud)

• Alejandro Costa (Subsecretario de Estrategias Sanitarias)

• Andrés Leibovich (Subsecretario de Salud)

Los vacunados el 18 de febrero en el Ministerio de Salud. Fueron en total diez personas:

• Seza Manukian (empresario)

• Horacio Verbitsky (periodista)

• Florencio Aldrey (empresario)

• Lourdes Noya Aldrey (familiar de Florencio Aldrey)

• Matilde Noya Aldrey (familiar de Florencio Aldrey)

• Dolores Noya Aldrey (familiar de Florencio Aldrey)

• Félix Guille (empresario)

• Jorge Taiana (senador nacional)

• Salomón Schachter (médico)

• Eduado Valdés (diputado nacional)

Otras personalidades ligadas a la política o al mundo sindical, en algunos casos incluyendo a sus familiares:

• Eduardo Duhalde (ex presidente de la Nación)

• Hilda "Chiche" González de Duhalde (ex senadora nacional)

• María Eva Duhalde (hija de Eduardo y Chiche Duhalde)

• Juliana Duhalde (hija de Eduardo y Chiche Duhalde)

• Lorenzo Pepe (líder sindical ferroviario)

• Jorge Héctor "Topo" Devoto (publicista)

• Hugo Curto (ex intendente de Tres de Febrero)

El listado completo

