Un reclamo por cigarrillos desató el caos en una comisaría de Neuquén: quemaron colchones y dañaron puertas

El incendio fue controlado desde el exterior tras varias horas de tensión en el sector de detención.

Dos internos alojados en la alcaidía de la comisaría Tercera de Neuquén protagonizaron un violento episodio durante la noche del lunes, que incluyó la quema de colchones, la rotura de puertas y la intervención de bomberos. El hecho comenzó alrededor de las 22:30 y se extendió hasta esta madrugada, aunque no se registraron heridos ni intentos de fuga.

Según informó el comisario mayor Pedro Güento, subdirector de la Dirección de Seguridad Confluencia, el conflicto se originó a partir de un reclamo de los detenidos para acceder a un teléfono o recibir elementos personales, principalmente cigarrillos, fuera del horario permitido.

Cómo se inició el conflicto

De acuerdo al relato oficial, ante la negativa por tratarse de un horario nocturno sin visitas autorizadas, los internos comenzaron a generar disturbios dentro del sector. “Arrancaron la puerta reja de la celda que ocupaban y trabaron el acceso principal de la alcaidía”, explicó Güento.

En ese contexto, iniciaron focos ígneos al quemar primero ropa y luego colchones. La situación afectó al sector donde también había otros 14 internos alojados, aunque el conflicto se mantuvo circunscripto al interior del área.

El jefe policial aclaró que no se trató de un intento de fuga: “Todo fue interno, no hubo intención de salir del sector”, indicó.

Intervención de bomberos y control del incendio

Ante la magnitud del episodio, se convocó a bomberos y a personal del Departamento de Seguridad Metropolitana. Sin embargo, las tareas se vieron dificultadas porque los detenidos habían bloqueado los accesos.

“Bomberos no pudo ingresar porque la puerta estaba trabada desde adentro”, detalló Güento. Por ese motivo, el fuego fue controlado desde el exterior mediante el uso de agua y agentes químicos, a través de aberturas del edificio.

Recién cerca de las 2 de la madrugada se logró destrabar el ingreso y acceder al sector. Para entonces, los focos ígneos ya habían sido sofocados.

Traslados y situación de los internos

Una vez controlada la situación, los detenidos fueron trasladados hacia el patio y el personal logró restablecer el orden. Posteriormente, se identificó a los dos internos que iniciaron el conflicto, quienes fueron derivados a otras comisarías en forma separada.

Personal de salud examinó a los involucrados y al resto de los alojados. “Ninguno de los internos tiene lesiones y el personal policial tampoco resultó herido”, precisó el comisario.

El resto de los detenidos permaneció en la comisaría Tercera, aunque dos celdas quedaron inutilizadas por los daños.

Daños, investigación y reparaciones

Entre las consecuencias materiales, se registró la rotura de puertas rejas y la quema de colchones, además de daños en una cámara de seguridad ubicada en el patio. “Lo más grave es la rotura de las puertas, que no permite su uso”, explicó el comisario.

La fiscalía tomó intervención para investigar los daños ocasionados durante el episodio. En paralelo, se iniciaron tareas de reparación en el sector afectado.

Según se informó, una vez finalizados los trabajos, se normalizará el funcionamiento de la alcaidía. Mientras tanto, se dispusieron medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.