Declararon culpable a un penitenciario por cohecho en Roca: pactó dinero para ingresar drogas y alcohol al penal

El fallo se conoció tras el juicio en el que se analizaron pruebas digitales y testimoniales. Foto Captura.

Un empleado del Servicio Penitenciario de Río Negro fue declarado culpable por el delito de cohecho pasivo en Roca. El veredicto fue dictado por la jueza Laura Pérez tras el juicio en el que se analizaron conversaciones, transferencias de dinero y el presunto ingreso de elementos prohibidos a un pabellón.

Se trata de Néstor Fabián Pérez, quien al momento de los hechos se desempeñaba en el área de mantenimiento del Establecimiento de Ejecución Penal 2. La magistrada concluyó que «se ha acreditado sin margen para la duda» su responsabilidad en el acuerdo ilegal con un interno.

Chats, fotos y transferencias

La investigación se inició a partir de una requisa realizada el 12 de agosto de 2022, luego de que autoridades detectaran que desde un pabellón se tomaban fotografías hacia un sector de la muralla, lo que encendió alertas por un posible intento de fuga.

Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular en la celda ocupada por un interno. El dispositivo estaba desbloqueado y contenía imágenes de sectores del penal y conversaciones con un contacto identificado como «El Gil», que luego fue vinculado con Pérez.

Según se acreditó en el juicio, en esos intercambios se negociaba el ingreso de «mari, pastillas y alcohol etílico” a cambio de dinero. En uno de los mensajes, el interno ofrecía «10 lucas» y planteaba que «cuatro» serían para el empleado «por el favor».

La jueza sostuvo que «el tenor de las conversaciones no deja margen para la duda» y que se trataba de «un pacto venal claramente explícito».

La ruta del dinero

Uno de los elementos clave fue la coincidencia entre lo acordado en los mensajes y las transferencias realizadas. De acuerdo con la prueba incorporada, el 7 de agosto de 2022 se registraron envíos de dinero por 4500 y 5500 pesos a una cuenta vinculada a la pareja del imputado.

El número de cuenta había sido enviado previamente por el contacto atribuido a Pérez, quien lo identificó como «mi señora». Para la magistrada, esto corroboró el cumplimiento del acuerdo económico.

Además, informes de telefonía confirmaron que el número con el que se comunicaba el interno estaba a nombre de la misma mujer, lo que reforzó la vinculación con el acusado.

El rol del imputado y el acceso al pabellón

Durante el debate también se acreditó que Pérez tenía funciones que le permitían ingresar a distintos sectores del penal, lo que resultaba compatible con la maniobra investigada.

En ese sentido, la jueza destacó que el propio imputado «reconocía tener facultad para ingresar cosas al pabellón«, lo que se correspondía con su tarea en mantenimiento y su contacto con internos.

Si bien no se logró probar que los elementos efectivamente hayan sido entregados, la magistrada remarcó que ello no impide la configuración del delito. «El cohecho se consuma con la aceptación de la promesa», explicó.

Rechazo a los planteos de la defensa

La defensa cuestionó la validez de la prueba y planteó una posible violación a la intimidad por el acceso inicial al teléfono. Sin embargo, la jueza desestimó ese argumento al considerar que no fue planteado oportunamente y que el procedimiento respondió a razones de seguridad.

También indicó que el análisis del celular se realizó posteriormente mediante una pericia forense ordenada judicialmente.

En cuanto a la acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público, la magistrada resolvió excluir esa figura por falta de desarrollo específico durante el juicio.

Próxima etapa: determinación de la pena

Con el veredicto de culpabilidad ya definido, se abrió la etapa para determinar la pena. Las partes tendrán cinco días para ofrecer prueba antes de la audiencia de cesura, en la que se debatirá la sanción correspondiente.

«Corresponde declarar la culpabilidad de Néstor Fabián Pérez en orden al delito de cohecho pasivo en calidad de autor«, concluyó la jueza al cerrar la audiencia.