Dos empresas pujan para construir la nueva rotonda de Cipolletti, nodo estratégico entre las rutas 151 y 65

La rotonda entre Illia y Perón es un nexo clave entre la Ruta Nacional 151 y el corredor provincial 65. Foto: Municipio de Cipolletti.

El municipio de Cipolletti realizó la apertura de sobres por la licitación pública para la construcción de la rotonda en la intersección de Arturo Illia y Juan Domingo Perón, una obra clave entre la Ruta 151 y el corredor provincial 65 para reorganizar la circulación en un punto crítico del tránsito urbano.

El acto se llevó adelante en el edificio municipal encabezado por el intendente, Rodrigo Buteler y permitió conocer las propuestas presentadas por las empresas interesadas en ejecutar el proyecto, que ahora entra en etapa de evaluación técnica y económica para definir la adjudicación.

Dos empresas compiten por la construcción de la estratégica rotonda de Cipolletti. La empresa Perfil SRL presentó una oferta de $1.472.344.546,83, mientras que Ribero SRL cotizó $1.350.494.833,70, ambas en relación con un presupuesto oficial fijado en $1.380.930.000,00.

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El proyecto licitado por el municipio de Cipolletti prevé una intervención integral sobre uno de los puntos más transitados de la ciudad, con el objetivo de ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial.

La obra incluye la construcción completa de la rotonda y sus accesos, con terminación en carpeta asfáltica para garantizar una circulación fluida y segura. A esto se suma el entubado del canal de riego en sentido norte-sur y del desagüe Curri Lamuel en sentido oeste-este, una tarea clave para evitar anegamientos y asegurar condiciones hidráulicas adecuadas en toda la zona.

En paralelo, se incorporará señalización vial horizontal y vertical para ordenar el tránsito, junto con la ejecución de cordón cuneta que permitirá consolidar el perfil urbano del sector.

Otro de los ejes centrales será la mejora del alumbrado público, mediante la instalación de columnas metálicas de alta resistencia y luminarias LED de última generación, pensadas para optimizar la visibilidad nocturna y reducir riesgos de siniestros viales.

El plazo de ejecución previsto es de 210 días corridos, mientras que el presupuesto oficial asciende a $1.380.930.000, en el marco de una intervención que apunta a transformar estructuralmente este nodo vial estratégico.