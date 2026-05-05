Intentó matar a un joven a la salida de un boliche en Rincón: pidieron 7 años de prisión efectiva

Audiencia en la que se debatió la sanción para el acusado por el violento episodio ocurrido en 2025.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, solicitó este lunes que Juan José Palomo sea condenado a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por un intento de homicidio ocurrido en Rincón de los Sauces. El planteo se realizó durante la audiencia de determinación de la pena en la Ciudad Judicial de Neuquén.

El imputado ya había sido declarado penalmente responsable en febrero de este año por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en carácter de coautor, tras un juicio oral. Ahora, el tribunal deberá definir el monto final de la condena.

Los argumentos de la fiscalía

Durante la audiencia, Rivero fundamentó el pedido en la gravedad del hecho y el riesgo concreto que corrió la vida de la víctima. Entre los agravantes, señaló la extensión del daño causado, los motivos del ataque —precedidos por amenazas— y las circunstancias en que ocurrió, ya que fue en la vía pública, a plena luz del día y frente a una cámara de seguridad.

Además, remarcó la conducta posterior del acusado, quien intentó ocultar rastros, esconder evidencias y el arma utilizada. Como único atenuante, la fiscal consideró la falta de antecedentes penales computables.

El ataque a la salida del boliche

El hecho ocurrió el 9 de enero de 2025, cerca de las 6, en la intersección de Rawson y Belgrano. Según la teoría del caso acreditada en el juicio, la víctima regresaba de un boliche junto a amigos cuando fue interceptada por Palomo, quien “sin mediar palabras” le asestó una puñalada en el cuello.

Tras la agresión, el acusado huyó hacia su domicilio, ubicado en las inmediaciones, llevándose el cuchillo. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente y permaneció internada en el hospital Castro Rendón, ya que su vida estuvo en peligro.

El tribunal colegiado que interviene en esta etapa resolverá en los próximos días la pena que deberá cumplir el condenado.