Exportaciones agrícolas: el acuerdo Mercosur-UE reducirá aranceles para el 99% de los productos argentinos

El acuerdo Mercosur-UE ya rige parcialmente y el Gobierno espera un boom exportador.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a implementarse de manera provisional tras más de 25 años de negociaciones y el Gobierno nacional proyecta un incremento de las exportaciones argentinas del 122% durante la próxima década. La reducción de aranceles ya empezó a aplicarse en distintos sectores estratégicos.

La secretaría de Comercio estimó que las exportaciones hacia la UE crecerán un 76% en los primeros cinco años del acuerdo. El informe oficial también prevé un impacto sobre sectores industriales, energéticos y agropecuarios con mayor acceso al mercado europeo.

El acuerdo Mercosur-UE ya impacta sobre exportaciones argentinas

El tratado crea un mercado integrado de más de 700 millones de personas y contempla la eliminación de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques. La implementación será progresiva y tendrá distintos plazos según el tipo de producto y actividad económica.

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas tendrán beneficios arancelarios. También indicaron que Europa mantuvo históricamente niveles de protección elevados, con aranceles promedio del 12,6% para productos agropecuarios.

Acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Entre los rubros que el Gobierno considera beneficiados aparecen autopartes, químicos, petroquímicos, manufacturas de hierro y acero, lecitinas y productos de cuero. El acuerdo también incluye ventajas para exportaciones vinculadas con energía y minerales estratégicos.

La cartera de Comercio afirmó que “la Argentina se posiciona como un socio relevante en sectores estratégicos”. El organismo agregó que “la reducción de aranceles, como el 5,5% vigente para el litio, mejora las condiciones de acceso y competitividad de estos productos en el mercado europeo”.

Qué productos argentinos tendrán arancel cero con Europa

Dentro del esquema acordado se habilitó una cuota anual de 99.000 toneladas de carne vacuna con un arancel preferencial del 7,5%. Para carne aviar se estableció un cupo de 180.000 toneladas libres de aranceles.

El acuerdo también fijó una cuota de 45.000 toneladas anuales de miel sin aranceles y un cupo de 3.000 toneladas de huevos al 0%. En frutas cítricas, los limones alcanzarán arancel cero en siete años y las naranjas y mandarinas en un plazo de diez años.

La Cámara de Exportadores (CERA) advirtió que “los beneficios en el comercio podrían ser matizados por una serie de factores”. La entidad mencionó las cuotas limitadas, las salvaguardias agrícolas europeas y posibles barreras no arancelarias.

En paralelo, el acuerdo continúa enfrentando resistencias políticas dentro de Europa. Francia mantiene objeciones impulsadas por productores agropecuarios que cuestionan la apertura del mercado europeo a productos del Mercosur.

Inversiones europeas y expectativas económicas para Argentina

Desde el Ejecutivo nacional indicaron que Argentina tendrá plazo hasta 2041 para liberar casi el 91% del comercio bilateral. También precisaron que algunos sectores podrán extender períodos de adaptación hasta 2056.

La consultora Abeceb sostuvo que el acuerdo podría reducir el riesgo percibido por inversores internacionales y aumentar los flujos de inversión europea hacia la Argentina. El informe estimó ingresos anuales de entre US$3.500 millones y US$4.000 millones.

El mismo reporte proyectó que el stock acumulado de inversión extranjera directa europea podría alcanzar los US$92.000 millones hacia el final de la década. Actualmente, la Unión Europea concentra cerca del 40% del capital extranjero radicado en el país.