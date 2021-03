Piden correr la barrera sanitaria hasta Zapala para conseguir carne con hueso más barata

“El fueguito que veíamos en todas las casas los domingos no existe”, expresó un diputado neuquino, preocupado por el valor de la carne en las góndolas y carnicerías. Para cambiar la realidad, reflotó la polémica por la barrera sanitaria del río Colorado.

El legislador, José Raúl Muñoz presentó un proyecto de declaración que pretende correr la barrera hasta la ciudad de Zapala para que los habitantes de la Confluencia y alrededores puedan comprar carne con hueso más barata, proveniente de La Pampa o Buenos Aires.

Muñoz argumentó que de prosperar su iniciativa, el precio del asado bajaría a la mitad de precio. El propio legislador constató que en una sucursal del supermercado La Anónima de Santa Rosa, el kilo de asado costaba 509 pesos, en una carnicería “top” de la capital pampeana salía 650. En cambio, el diputado que integra el bloque de Democracia Cristiana, manifestó que en Neuquén el kilo de asado “está llegando a los 2300 pesos”.

Muñoz aclaró que no se trata de eliminar la barrera sanitaria. Simplemente será trasladar la delimitación hasta el centro de la provincia. “La gran mayoría de los ganaderos están del otro lado de Zapala, por lo tanto si ellos quieres exportar, que exporten”, argumentó.

Desde que se implementó la barrera sanitaria, se desató la guerra del asado entre La Pampa y Neuquén. El enfrentamiento atravesó el Parlamento Patagónico de legisladores que se realizó en septiembre de 2016 en Santa Rosa. El entonces vicegobernador, Rolando Figueroa se vio forzado a defender la postura de la provincia del Neuquén ante los ataques del ex gobernador pampeano, Carlos Verna. Durante la inauguración el evento que reúne a legisladores de la Patagonia, Verna expresó: “Esa no es una barrera sanitaria si no una aduana interior; quienes la defienden, defienden los intereses sectoriales. Les preocupa poco la gente y mucho más la opinión de la Sociedad Rural”. Figueroa respondió que la provincia comenzó a exportar ganado en pie a Chile y que ese era “el gran sueño de muchos productores de la zona cordillerana de nuestra provincia”.