Quintana respondió al sindicato municipal y dijo que la crisis trasciende a Bariloche

Diego Quintana hizo hincapié en que no es momento de "llevar intranquilidad a la gente". Foto: archivo

“Ningún actor pretende llevar intranquilidad al trabajador -menos quienes ocupan la función pública- pero la realidad es compleja y nos trasciende a nivel local”. El secretario de Hacienda de Bariloche, Diego Quintana, se refirió a las críticas del Soyem acerca de que los empleados municipales “no serán la variable de ajuste” en la crisis económica desatada por la pandemia.

“Nosotros estamos atados a lo que pasa a nivel nacional y mundial. Si esto se mantiene en el tiempo es un problema complejo de resolver. Pero no hay ninguna intención de hacer algo que esté separado de la estrategia a nivel nacional y provincial”, recalcó el titular de Economía del municipio.

Quintana destacó que “el decreto del presidente prioriza la salud. En esa priorización, lo económico ocupa un papel secundario. Se puede esperar un problema económico para más adelante”.

Insistió en que “nadie sabe la gravedad ni la complicación en el tiempo. El gobierno nacional tiene la posibilidad de emitir dinero, la provincia se puede endeudar pero el municipio no tiene esa posibilidad. Es el último eslabón institucional”.

“Recursos propios no tenemos –añadió el funcionario-. El municipio solo no puede hacer mucho más. Logramos sostener el mes completo de marzo, lo haremos en abril, mayo, junio y en adelante, no sabemos”.

Quintana calificó como una irresponsabilidad el comunicado del Soyem que “lleva intranquilidad a la gente”. “El parate económico de casi dos meses seguidos rompió la cadena de pagos para todo el mundo. Se priorizó la salud. Todos los sectores resignamos algo, no solo el privado”, argumentó.

En relación a la coparticipación de la provincia que podría rondar los 8.000.000 pesos, Quintana aseguró que “si bien no sabe bien el número, tampoco resuelve la cuestión de fondo”. “El municipio tiene compromisos asumidos. Necesita ayudas de otra magnitud si esto se prolonga en el tiempo. Estamos ante una crisis donde las reglas del juego han cambiado para el sector público y privado”, concluyó.