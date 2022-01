Quiso esquivar a un peatón y chocó el frente de una ferretería del Oeste de Neuquén

Un Peugeot 308 chocó en uno de los laterales del frente de una ferretería del Oeste de Neuquén. El auto había realizado una maniobra para evitar atropellar a una persona alcoholizada que cruzaba la calle a pie mientras llevaba su bicicleta.

Paulo, dueño de la ferretería comentó en AM Cumbre que el hecho sucedió ayer a las 19,40 en la esquina de Antártida Argentina y Paseo de los Andes Comentó que el test de alcoholemia del conductor dio negativo, pero aseguró que tenía el carnet de conducir vencido y no tenía la cobertura del seguro obligatorio. Agregó que fue una fortuna que el Peugeot no ingresó al interior del local y que sólo afectó una parte de la pared sin necesidad de tener que hacer grandes refacciones.

El comerciante argumentó que en ese sector de la Avenida del Trabajador, al cruzar la calle Moritán “es una autopista”, porque “los vehículos pasan arriba de 80 siempre”. Afirmó que ya han denunciado a la municipalidad esta situación.