Real- Atlético: el derby de Madrid es la atracción del día en la Liga Española

El Atlético de Madrid de Diego Simeone, líder de la Liga Española, visitará hoy desde las 17 (ESPN) al Real Madrid, en un derby en el que el Colchonero puede despegarse en lo más alto de las posiciones.



El Aleti viene en ascenso y no perdió todavía en lo que va del torneo. Suma 26 puntos y es líder con dos partidos menos que muchos rivales, y uno menos que el Madrid, que con 20 unidades se ubica en el cuarto lugar.

Además, en la Liga de Campeones avanzó a los octavos de final. El equipo del Cholo nunca llegó tan afilado a un derby, aunque la última vez que logró un triunfo en la casa del Real Madrid fue el 27 de febrero de 2016.



Además del clásico de Madrid, jugarán Valencia-Athletic de Bilbao (a las 10), Getafe-Sevilla (12.15) con el posible regreso al primer equipo de Marcos Acuña tras recuperarse de una lesión, y Huesca- Alavés (14.30).



En Italia, ayer en el arranque de la fecha 11, el Sassuolo (21) alcanzó provisoriamente el segundo lugar al vencer 1-0 al Benevento, para quedar a 4 puntos del líder Milan.

La acción continuará hoy con Crotone vs. Spezia; 14:00 Torino vs. Udinese y 16:45 Lazio vs. Hellas Verona. Mañana Milan jugará ante Parma; la Juventus (20) visitará a Genoa; Inter (20) a Cagliari; y Napoli (20) será local de Sampdoria.