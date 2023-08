Tarde de scons: la receta del maestro Gross

Ingredientes (salen 18 unidades):

– 330 g harina

– 20 gr polvo de hornear o leudante

– 1/2 cucharita de café de sal fina

– 40 g azúcar

– 90 gr manteca o mantequilla

– 180 cc leche cortada con gotas de jugo d e limón o yogur natural

Preparación



Unir los secos y la manteca fría cortada en cubitos. Hacer un arenado reduciendo la manteca a grumos finos, como un crumble. Agregar la leche y formar una masa pastosa. Amasar sobre la mesa hasta que quede bien lisa casi como un pan. Si la hacemos en máquina usar primero la lira y luego el gancho para desarrollar la masa.

En ese momento hacer un bollo y tapar. Dejar reposar a temperatura ambiente por 20 minutos. Estirar la masa con harina de 1,5 cm de altura o 2 cm. Cortar los scons de 4 cm diámetro. Poner en placa enmantecada. Tapar y dejar reposar a temperatura ambiente por una hora.

Pincelar dos veces con huevo batido y hornear. Horno precalentado a 180° C por 12 a 15 minutos. Servir tibios con algún acompañamiento.

Una verdadera delicatessen.



Tips:

– Si quieren agregarle pasas de uva (o nueces o quesos o pistachos o higos) lo hacen en el momento de unir la masa antes del primer descanso.

– No usar harina leudante, no tiene fuerza suficiente para esta receta.

– Usar manteca o margarina es indistinto; no usar aceite.

– Se puede freezar la masa cruda después del primer descanso hasta 3 meses.