Rechazan condena de los tres hombres que fueron declarados culpables por usurpar terrenos en Viedma

La Mesa de Barrios Populares de Viedma reclamó frente a la Justicia de Río Negro, el rechazo del fallo que declaró culpables a los tres hombres por usurpación de terrenos privados en esta ciudad. Realizó una conferencia de prensa relacionada a la condena establecida por la Justicia.

"El fallo dictado contra nuestros vecinos y compañeros del barrio Nueva Vida, uno de los tantos barrios populares de nuestra ciudad, es una sentencia contra el derecho a reclamar derechos. Y una ciudad más justa. No es más que un golpe de odio y desprecio que los privilegiados descargan contra quienes sufren necesidades. La decisión de la jueza castiga a los pobres por serlo y los condena por seguir siéndolo. En una ciudad cuyo gobierno local reconoce la emergencia habitacional, en lugar de señalar los derechos que emanan de esas desatendidas necesidades de vivienda, el Poder Judicial se alinea con el gobierno provincial de Arabela Carreras para ver en cada necesidad, un delito", afirmaron.

La nota también hizo hincapié que el reclamo popular está "amparado por derechos fundamentales reconocido por nuestra Constitución Nacional y Provincial, ciertos magistrados, la derecha y el Gobierno Provincial se empecinan en ver un crimen que hay que perseguir con todos los recursos y violencia del Estado".

También se hizo referencia a que en los últimos 30 años en Viedma se construyeron alrededor de 25 a 30 barrios. "La mitad o más de esos barrios se configuraron a partir de recuperaciones de tierra en contextos de crisis social y falta de responsabilidad del Estado".

Nombraron las tomas y recuperaciones de tierra como los barrios Lavalle, 30 de Marzo, Newen, Esperanza, Loteo Silva, 1 de Mayo (El Cóndor), Progreso, Unión, Santa Clara, Puente Viejo, 2 de Enero, Mi Bandera, 13 de Junio y otros. Y de modo más reciente, 9 de Julio, Nueva Vida, Costa Este, Malvinas Argentinas, Defensores del Lavalle.

"En estos barrios viven aproximadamente 3.000 familias. La ley Nacional 27.453 que creó el RENABAP (2018) establece que debe considerarse barrio popular a todo asentamiento en el cual viven al menos 8 familias. No son usurpaciones ni tomas, son barrios populares en proceso de integración urbana".

Desde la Mesa de Barrios Populares afirmaron también que "sólo unos pocos barrios populares han sido regularizados y tienen una incipiente urbanización. En todos, generaciones enteras han vivido sin los servicios públicas básicos y esa es la realidad que aún hoy viven muchas familias de nuestra ciudad. Viedma tiene 80.000 habitantes y 1 de cada 3 habitantes viven excluidos del derecho humano al hábitat. Unas 24.000 personas (6.000 familias) actualmente carecen de vivienda o viven en condiciones de extrema precariedad habitacional".

"La criminalización de la pobreza y del reclamo de tierra y vivienda para vivir no aportan ninguna solución a la problemática del hábitat. No es una respuesta a quienes sufren la falta de vivienda, ni ataca a los problemas de déficit de hábitat, ni siquiera media un resarcimiento a los propietarios. Y sobre todo, esa reacción judicial no implica ninguna intervención que reponga lo que falta, la responsabilidad del Estado. Pero mucho menos echarle la culpa a los excluidos de sus padecimientos, dar respuesta a las causas profundas que explican el creciente déficit de hábitat en nuestro país donde una familia de cada tres lo sufre según cifras oficiales".