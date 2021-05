Rechazaron el habeas corpus de «Pepín» Rodríguez Simón en Uruguay

La Justicia penal de Montevideo rechazó hoy la acción de habeas corpus presentada por el exasesor judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. De esta manera, no logró la herramienta para evitar su detención.

La decisión fue adoptada por el juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Marcelo Malvar, ante quien Rodríguez Simón había presentado un segundo habeas corpus –el primero fue rechazado el 7 de mayo- en el que sostuvo que es víctima de una persecución política y la Justicia argentina busca detenerlo de forma arbitraria.

La jueza federal María Romilda Servini ordenó el miércoles último la “inmediata captura nacional e internacional a efectos de recibirle declaración indagatoria” a Rodríguez Simón luego de que su abogado presentara un escrito ante el juzgado federal 1 en el que informaba que se encontraba en Uruguay tramitando un pedido de ser acogido como refugiado político.

“La resolución de la magistrada argentina no transparenta una clara y grosera ilegitimidad o arbitrariedad, ya que tal viciosa causal – según el promotor – se esconde detrás del proceso, de los fines que persigue, de los medios que utilizan los denunciantes, etc. pero en la medida que ello no comparece diáfana ante la intuición de este magistrado, no es posible considerarla para declarar ilegitimidad manifiesta, trasladar dicha ilegitimidad a la orden de detención que debe cumplir Interpol y ordenar a esta agencia que no la cumpla”, sostuvo el juez Malvar.

“En conclusión, Fabián Jorge Rodríguez Simón tiene aseguradas todas las garantías posibles, legales y convencionales, administrativas y jurisdiccionales, para solicitar y eventualmente obtener su condición de refugiado y mientras no exista resolución sobre este punto, tiene todas las garantías de que no será expulsado en forma alguna de nuestro territorio”, agregó el juez.

“Pepín” está acusado de integrar una asociación ilícita que se habría dedicado a presionar a los accionistas del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, quienes así lo denunciaron ante la Justicia.

El diputado del Parlasur y exdirector de YPF durante el gobierno de Macri fue citado a indagatoria por la jueza Servini para el 17 de junio, luego de haber reprogramado la primera citación.

El exfuncionario macrista le había manifestado a la jueza que se presentaría a la indagatoria y para ello había adjuntado una copia del pasaje de Buquebus emitido a su nombre, que había sacado para el 15 de mayo.

Pero días atrás aseguró a través de los medios que no volverá y que se quedará en Uruguay, país en el que se encuentra desde el pasado 8 de diciembre.

Con el revés judicial sufrido esta tarde, Rodríguez Simón podría ser detenido en Uruguay por la policía internacional Interpol (que aún no emitió la alerta roja para que se lo arreste en cualquier parte del mundo) a los efectos de ser puesto a disposición del tribunal al que le corresponda definir sobre la eventual extradición.

A sabiendas de esa posibilidad, el juez Malvar exhortó “a las autoridades uruguayas – y en especial, al Ministerio del Interior e Interpol – a que, en caso de ser detenido en cumplimiento de los mandatos legales, se vele con especial cuidado por la vida, integridad física, intimidad y honor del actor, conforme las normas que acaban de citarse”.