Reciclar: una acción de equipo entre vecinos de Campo Grande

Hace un poco más de un año que funcionan como asociación recicladora de Campo Grande juntando materiales de plástico, vidrio y cartón. Esta joven asociación se llama “Karü” y Estela y Liliana Soto, Gustavo Alessandrini, Luis Adessi y Grey Rivera son sus integrantes.





Bajo este lema “Una ciudad limpia es garantía de salud y bienestar para todos los que la habitan” este grupo de personas realiza además de la recolección de materiales para reciclado, la concientización de la gente de la comunidad de Campo Grande, el municipio del Alto Valle, compuesto por cuatro núcleos urbanos (Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y El Labrador).

Ante la problemática de la basura, observando la gran cantidad de botellas plásticas que se utilizaban para los productos de limpieza, que iban a parar directamente al basural, terrenos, baldíos, desagües, tomaron la iniciativa de poner en marcha la separación y reciclado.

Todos ocupan su tiempo libre revisando desde canastos de basura hasta contenedores, y a la vez tratan de sembrar conciencia entre los vecinos de todo Campo Grande.

Se trabaja con mucha dedicación, amor y sacrificio. “Al principio acopiábamos el material en nuestras casas, y en un local comercial, pero a medida que la comunidad se sumaba, se hacía imposible seguir acumulando”, explica Rivera.



Los vecinos realizaron una vereda ecológica con las eco botellas y así demostraron que incluso los plásticos desechados pueden ser de una gran utilidad.



Esto los llevó a reunirnos con Ariel Rivero, quien gestionó el lugar donde hoy tienen un sector de acopio. Se trata de RS Repuestos, que les cedió provisoriamente un espacio en carácter de préstamo, hasta tanto puedan contar con un espacio propio.

“Trabajamos a pulmón, nos verán recolectando el material de contenedores, de los canastos, lo que se hace bastante difícil ya que aún no se respeta la separación”, cuenta una de las integrantes a RÍO NEGRO.

También cuentan con la colaboración de la empresa hormigonera local Omega, que facilita la maquinaria para limpiar y ordenar como fue en el caso del galpón que estaba en desuso y dar lugar para depositar el material reciclado, tanto el material guardado en las viviendas de los integrantes, como también el que se encontraba en el corralón municipal.

En el caso del plástico aún no consiguen destino de envío. Han contactado a varias empresas de reciclado de la zona para poder derivar el material de plástico ya que no cuentan con las maquinarias adecuadas para trabajar en Campo Grande. Pero hasta ahora no han tenido suerte: ninguna empresa lo recibe así como está. Es que se debe enviar compactado y no disponen de la compactadora.



Una de las acciones que se hicieron este año para concientizar a los habitantes.



En un trabajo en conjunto con la municipalidad de Campo Grande se implementó la colocación de canastos para la separación del material, en uno de los barrios. Luego se irán agregando en otros sectores y también se hará en los demás pueblos que integran Campo Grande.

También utilizan corazones para juntar las tapitas que tienen como destino el Hospital Garrahan, en el Barrio Caruso. “Y seguiremos hacia otros sectores y hacia los demás pueblos”, aseguran.

Realizaron una vereda ecológica con las eco botellas para poder demostrar que se le puede dar una gran utilidad. “Muchas de estas eco botellas las vinieron a buscar para utilizarlas en construcciones”, comenta Grey Rivera, una de las protagonistas de este proyecto fabuloso.



Todo lo que acopian y luego reciclan



- Plásticos: PET cristal, PET verde, PAD, PVC, PBD, PP, PS. Esos son los siete tipos de plásticos que recolectan y clasifican.

- Nylon: se clasifican en cristal transparente y color.

- Cartón, aluminio y vidrio.



Los envases se utilizaron en veredas.



Muy pronto se ampliarán a aceites comestibles tratando de implementar un tarro de 200 litros de plástico. Allí, todos podrán depositar sus aceites usados para que no sea tirado en las piletas o patios de los hogares. Se está tratando con una empresa de Buenos Aires para que luego pueda llevarse es residup

“Por el momento nuestros papeles continúan en trámite, estamos a la espera de una definición para por fin estar constituidos como Asociación y así poder expandirnos y trabajar junto a otras instituciones, siempre priorizando el bien común, de eso se trata”, concluye Grey.