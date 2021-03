Reclaman más mesas de exámenes en Medicina: "Estamos perdiendo años"

Estudiantes de la Facultad de Medicina volvieron a visibilizar un reclamo por “la falta de respuestas de las autoridades”. Indicaron que “hace meses” no tienen información sobre la situación académica de muchos alumnos. El conflicto tiene varios ejes, pero los más significativos son dos: la falta de mesas de exámenes y el atraso en la carga de las regularidades. Estas dos variables hacen, sostiene los estudiantes, “perder años” de cursada.

Hoy, , unos 50 alumnos se juntaron en la plaza San Martín para visibilizar a la sociedad la situación que atraviesan. Indicaron que no hay respuesta por parte del Departamento de Alumnos que es el primer nexo de comunicación con las autoridades. Luego de mostrar carteles, la mayoría contra la figura del Decado de la Facultad de Ciencias Médicas, Vera, hicieron un recorrido por la ciudad.

“La convocatoria es por varios reclamos, pero, en síntesis, hay muchos problemas que nos impiden seguir la cursada. Son históricos, pero con la pandemia se agravaron. Faltan mesas de exámenes, antes de la pandemia no daban entre diciembre y marzo cinco mesas, pero algunas solo pusieron una. En otras ni siquiera se les tomó examen a los libres”, indicó Rocío, estudiante del cuarto año.

Otro inconveniente que atraviesan los alumnos es el administrativo, Aseguran que muchas materias regularizadas no fueron cargadas y eso les impidió anotarse a la cursada del año siguiente. Si esto no se resuelve, pierden el año. Además, sostiene que muchas materias se quedaron sin cupo.

“El Centro de Estudiantes se cansó de enviar notas y no hay respuestas. Nosotros solo queremos estudiar. Es toda una desorganización que no genera una gran incertidumbre. No sabemos si vamos a poder estudiar este año”, señaló Rocío.

Carola Villanueva, estudiantes del cuarto año, indicó que no tienen respuestas del Despacho de Alumnos: “Ni siquiera nos contestan el teléfono”, señaló. “hay chicos que están en situaciones muy complejas, han perdidos años completos y el Departamento no hace nada”, indicó.

Los estudiantes contaron que por la pandemia se suspendieron las mesas de exámenes y “recién” en agosto volvieron a fijarse, pero no con la periodicidad previa al inicio del aislamiento social y preventivo, en marzo de 2020. El año pasado los reclamos comenzaron a visibilizarse por la falta de espacios para las prácticas profesionales. Recién a fin de año comenzó a regularizarse la situación.