Cipolletti: Unter asegura que hay más 200 chicos sin escolaridad

“Más de 200 chicos están sin escolaridad en Cipolletti”, detalló Andrea Aguirre, secretaria General del gremio docente Unter en dicha localidad. La docente contó que hace más de un mes vienen reclamando al Consejo de Educación una respuesta para que resuelvan la situación de cientos de estudiantes. La mayoría son estudiantes del primer grado de nivel inicial: 176.

Esta mañana, un grupo de madres se acercó al edificio del Consejo, sobre calle Mengelle, para intentar hablar con las supervisoras pero no obtuvieron respuestas. “La respuestas que nos dan que es esperemos que lo van a solucionar”, expresó Aguirre. La gremialista reveló que el problema es de antaño y que “hace meses” advirtieron que esto iba a pasar.

Una de las madres presentó un recurso de amparo en el juzgado de Civil de Cipolletti para que interceda en el conflicto, algo que hay ocurrido en varias instancias en la localidad. La falta de cupos es un problema histórico en la ciudad.

“Hay más de 170 chicos ingresantes que no tienen vacantes. Nosotros ya veníamos anticipando que esto iba a ocurrir en el nivel primario. El año pasado comenzamos a reclamar por la creación de escuelas. Presentamos una nota a coordinación previendo que esto iba a ocurrir”, explicó Aguirre.

Muchas madres van diariamente al Concejo a buscar una respuesta ante esta situación. El gremio acompañó el reclamo. “hace más de un mes que inicio el ciclo lectivo y dicen que tenemos que tener paciencia”, agregó Aguirre.

La sindicalista agrego que muchos chicos quedaron fuera del sistema por no tener acceso a internet para las inscripciones virtuales. Por eso, responsabilizó al ministerio de Educación por esta situación: “Nosotros recorrimos los barrios para hacer relevamientos porque las familias no podían inscribir a sus hijos o hijas y desde el ministerio no se propuso otra alternativa”.

"Ningún chico se quedará sin escolaridad"

Beatriz Constantinidis, coordinadora del Consejo Escolar de Cipolletti, explicó que están trabando para resolver la falta de cupos “lo antes posible. “Estamos trabajando, en las próximas 48 horas estarán creados los ocho cursos que necesitamos para albergar a los chicos que hoy están sin vacantes”, indicó.

Resaltó que este año la curricular creció en comparación con años anteriores y que, además, muchos padres inscribieron a los niños “fuera de término” lo que generó un mayor cuello de botella para la ubicación de los niños.

“Ningún chico se va a quedar sin escolaridad, les pedimos que tengan paciencia que estamos trabajando para resolverlo lo antes posible”, indicó.

María Mitre, vive en el barrio Arevalo, lleva varias semanas yendo casi todos los días al Consejo para que resuelvan la situación de su hijo. Tenía que empezar el secundario pero no tiene vacantes.” Todos los días me pregunta cuando comienza las clases. Me dicen que quedó afuera, que no está en la lista y que no tiene lugar. Ahora me dicen que tengo que esperar, es desesperante porque no hay respuestas”, señalo la mujer y agregó que hará la denuncia en el juzgado Civil.