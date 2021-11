Recuento en Río Negro: la Justicia rechazó la apertura de urnas pedida por el Frente de Todos

La Junta Electoral no aceptó la apertura de 54 urnas de la elección de Río Negro que solicitó ayer el Frente de Todos en el inicio del escrutinio, marcado por la paridad de esa fuerza con Juntos por el Cambio por la obtención del segundo diputado nacional.

El frente peronista requirió revisar votos de 24 mesas de Bariloche, 13 de Cipolletti, 6 de Choele Choel, 5 de Regina, 2 de Luis Beltrán, 2 de Jacobacci y 2 de San Antonio, observando las boletas incluidas por Juntos por el Cambio.

Esta tarde, la Junta Electoral, presidida por Richar Gallego e integrada por Hugo Greca y Ricardo Apcarian, rechazó abrir esas urnas y, en consecuencia, el recuento de los votos de esas mesas. Se entendió que el FdT no acreditó los supuestos necesarios planteados por el Código Electoral para proceder a esas revisiones.

Al mediodía, antes de conocerse esa resolución, el Justicialismo insistió públicamente en el pedido. Ayer, el Tribunal electoral, en el caso de Viedma, consideró válidos votos recurridos por esa razón.

Mantenemos fuertes expectativas que las 20 mesas que restan computar puedan aportar los votos que le permitan a Ana Marks llegar a la Cámara de Diputados» Alejandra Más-Presidenta del PJ en Río Negro

El escrutinio se sigue desarrollando en la sede de la Justicia Federal de Viedma, pero Juntos por el Cambio y el Frente de Todos acentúan su pulseada política frente a la resolución del segundo lugar y, consecuente, el otro diputado por Río Negro que asumirá en diciembre, conjuntamente con Agustín Domingo.

Con votos a favor de uno o de otro, los apoderados y el personal judicial continúan con el proceso, que todavía la lista de Aníbal Tortoriello mantiene la ventaja. Queda aún gran parte del recuento, como también, incorporar votos recurridos, de los rionegrinos con privación de la libertad y de aquellos que votaron en el exterior.

Simultáneamente, la presidenta del PJ rionegrina, Alejandra Mas afirmó que “somos cautelosos en relación al proceso” que se cumple y “respetuosos de lo que defina la Justicia, pero mantenemos fuertes expectativas que las 20 mesas que restan computar puedan aportar los votos que le permitan a Ana Marks llegar a la Cámara de Diputados”.

Además, la dirigente había expresado su confianza que la Justicia Electoral considere el planteo del apoderado del FdT, Francisco Fiori, quien entendía que “gran parte de los votos contabilizados para Juntos por el Cambio han sido emitidos no sólo con Boleta no Oficializada sino con una boleta cuyo certificado de imprenta ni siquiera fue acompañado al Juzgado. O sea, se votó con boletas no oficializadas; lo que después advertimos que se repitió a lo largo y ancho de la Provincia. Es el propio Tortoriello -dijo el abogado- quien declara que utilizaron Boletas impresas en dos imprentas diferentes, distintas entre sí y por lo tanto falsas, por ser diferentes a la oficializada”.